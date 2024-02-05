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ПолитикаКазахстан

Правительство Казахстана отправлено в отставку

Виталий Кропман
5 февраля 2024 г.

Причина отставки не уточняется. Кабинет министров неоднократно сталкивался с критикой после масштабных проблем с отоплением в 2022 году, четырех крупных аварий на шахтах и пожаров с деятками жертв.

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Президентский дворец в Астане
Президентский дворец в АстанеФото: Anatolij Weißkopf/DW

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом принял отставку правительства республики в полном составе. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

Временно исполняющим обязанностей премьер-министра назначен Роман Скляр, занимавший должность первого заместителя главы правительства. "Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства", - говорится в указе.

Причина отставки правительства Алихана Смаилова, проработавшего в этой должности с января 2022 года, не уточняется. Кабинет министров, напоминает агентство "Казинформ", неоднократно сталкивался с критикой после масштабных проблем с отоплением в 2022 году, четырех крупных аварий на шахтах и пожаров, жертвами которых стали десятки людей.

По конституции Казахстана, после отставки правительства президент вносит на рассмотрение мажилиса (парламента) кандидатуру нового премьер-министра и назначает его на должность в случае поддержки законодателями.   После этого, с согласия мажилиса он назначает на должность нового главу правительства.

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