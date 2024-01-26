Землетрясения в Казахстане: Токаев недоволен действиями МЧС

Президент Токаев раскритиковал МЧС Казахстана за то, что, несмотря щедрое финансирование ведомства, при недавнем сильном землетрясении в Алматы система оповещения сработала с опозданием.

В ночь на пятницу, 26 января, жители Алматы ощутили два очередных подземных толчка, которые здесь не прекращаются с 23 января, когда магнитуда землетрясения, случившегося на границе Китая и Кыргызстана, составила 7 условных единиц. Афтершокы - к счастью, менее мощные, - ощутил на себе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приехавший в крупнейшей город страны разбираться с недостатками в работе МЧС, проявившимися в ходе первого землетрясения.

Между тем появилась информация, что деньги на создание автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях вокруг Алматы, не сработавшей 23 января, получила компания, которая аффилирована с внуком бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Недовольство президента Токаева

В ходе совещания по вопросам обеспечения сейсмической безопасности, которое прошло 25 января, президент Касым-Жомарт Токаев призвал население Казахстана сохранять спокойствие и благоразумие, не поддаваться панике и не идти на поводу у провокаторов, распространяющих слухи и дезинформацию. "Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для безопасности всех жителей. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно", - заверил родившийся в Алматы Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

При этом на совещания с участием членами правительства Казахстана он признал неудовлетворительной работу казахстанского МЧС. По словам президента, несмотря на выделенные из бюджета деньги на разработку и внедрение системы раннего предупреждения (СРП) о землетрясениях, ночью 23 января МЧС не смогло вовремя оповестить население о возможной силе толчков и одновременно успокоить людей.

"Оповещение должно решать несколько основных задач, и их приоритетность зависит от масштаба угрозы. При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра. Мощь стихии они и так уже почувствовали на себе, в такой момент главное - снабдить граждан информацией, как действовать дальше, можно ли возвращаться в дома и куда идти, чтобы получить помощь", - подчеркнул Токаев.

И поручил Генпрокуратуре и Агентству по борьбе с коррупцией выяснить, на что были потрачены выделенные МЧС деньги и почему не сработала система оповещения. По мнению президента, проведенные за последнее время по всей стране, треть которой расположена в сейсмоопасной зоне, 27 000 сейсмотренировок и 2500 семинаров, как показали события в Алматы, оказались бесполезными.

Google быстрее МЧС

Тем самым президент Токаев отреагировал на многочисленные обращения и жалобы жителей алматинской агломерации. 23 января уже через несколько минут после ощутимых толчков они стали писать в соцсетях, что за несколько секунд до землетрясения к ним на смартфоны пришло уведомление о нем от Google. Тогда как сообщение от МЧС "не паниковать и верить только официальной информации" большинство алматинцев получили лишь через несколько часов после землетрясения.

В центре Алматы (фото из архива) Фото: Anatoly Weißkopf/DW

В свою очередь, представители алматинского отделения МЧС сперва заверили, что SMS-рассылки они начали сразу же после ощутимых толчков, но из-за сильной загруженности операторов связи информация сильно запоздала. Однако позже было сказано, что СРП о чрезвычайных ситуациях все еще находится на стадии тестирования.

Возможно, признание о неготовности СРП к эксплуатации и не прозвучало бы публично, если бы через несколько часов после землетрясения, повредившего несколько зданий и спровоцировавшее панику среди населения (люди выбегали на улицу без одежды и стремились массово покинуть мегаполис), не появилась скандальная информация. Глава общественного объединения "Адилик жолы" ("Дорога справедливости") Дидар Смагулов заявил, что еще в июне 2022 года на создание 28 станций-павильонов автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях вокруг Алматы 1,1 млрд тенге (чуть более 2,5 млн евро) получила компания, которая аффилирована с Нурали Алиевым - внуком бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

На информацию о причастности компании Алиева к неработающей системе оповещения сразу отреагировало Агентство по противодействию коррупции. "По данному факту департаментом агентства по городу Алматы зарегистрировано обращение от общественного объединения. Материалы направлены в уполномоченный орган для проверки. По ее результатам будет принято решение, которое доведут до СМИ и общественности", - сообщил журналистам 24 января в Астане на экстренной пресс-конференции представитель антикоррупционного агентства Арман Тлеукенов.

Что нужно для повышения доверия населения

Однако население Алматы, несмотря на это обещания и высказанное президентом Токаевым недовольство в адрес руководителя МЧС Сырыма Шарипханова, судя по всему все еще находится в напряженном состоянии.

Причина - сообщения от Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), до конца рабочего дня 26 января зафиксировавшего еще три афтершока магнитудой свыше 4,5 после землетрясения на китайско-кыргызской границе. Кроме того, в с соцсетях хватает всяческих предсказаний возможных новых сильных подземных толчков, а также разного рода слухов на сей счет - несмотря на то, что за распространение слухов негативного характера по законодательству Казахстана грозит уголовное наказание.

"Будут ли верить экстрасенсам жители Алматы, во многом зависит от действий как МЧС, так и исполнительной власти на местах. Если население увидит, что они после поручения президента Токаева действительно начали работу хотя бы по проверке зданий на сейсмоустойчивость - а в Алматы в последние годы немало жилых комплексов построены непосредственно на тектонических разломах, - то и популярность экстрасенсов быстро сойдет на нет", - резюмировал в интервью DW экономист Кайрат Каюпов, который ночью 23 января со всей семьей почти три часа провел на улице в ожидании повторного землетрясения.

Смотрите также: