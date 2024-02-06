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Олжас Бектенов
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Тематическая страница DW "Олжас Бектенов".
Пропустить раздел Новости
Новости
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?
В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?
Что послужило причиной отставки премьера Казахстана и чего стоит ждать он нового правительства Олжаса Бектенова?
Политика
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
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