  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси

Олжас Бектенов

Публикации по теме

Тематическая страница DW "Олжас Бектенов".

Пропустить раздел Новости

Новости

6 февраля 2024 г.

Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана

В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?

В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?

Что послужило причиной отставки премьера Казахстана и чего стоит ждать он нового правительства Олжаса Бектенова?
Политика6 февраля 2024 г.