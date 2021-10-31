Комментарий: ЕС должен отказаться от перевода часов

И вот опять это произошло. В ночь на воскресенье во всем Евросоюзе снова перевели часы на час назад, таким образом перейдя с летнего на зимнее, нормальное время. Перевод часов каждые полгода давно пора отменить, о чем свидетельствуют результаты опроса граждан ЕС, проведенного еще в 2018 году. Европейская комиссия и Европейский парламент с этим согласились. Только Совет ЕС, состоящий из представителей 27 стран - членов Евросоюза, с 2019 года, когда прошла первая консультация по этому вопросу, все еще никак не может прийти к единому мнению. Ангела Меркель и другие члены Совета ЕС, участвовавшие в саммите ЕС на прошлой неделе, проигнорировали эту актуальную тему, считая, что необходимо было обсудить другие, более важные вещи: выход Великобритании из ЕС, глобальное изменение климата, пандемию коронавируса.

Странам ЕС пора договориться

Это было плохое оправдание. Потому что речь идет о воле граждан и однозначных обещаниях перед выборами в Европарламент в 2019 году, отказаться от непопулярного и, по сути, ненужного перевода часов в марте и октябре. Это же не так трудно сделать, думают обычные граждане, которые не знакомы с европейской бюрократией и неразберихой, если речь идет об интересах каждого отдельного государства, и не хотят в этом разбираться.

Обозреватель DW Бернд Ригерт

Отдельные страны - члены ЕС хотят совсем отказаться от зимнего времени. Другие наоборот - от летнего. Одним кажется, что слишком рано темнеет, другим - что вечером слишком светло. Часы восхода и заката пытаются подстроить так, чтобы это соответствовало собственным интересам. А многие из тех, кто озабочен этим вопросом, указывают на то, что с географической точки зрения вся Франция вообще-то находится в другом часовом поясе, более западном. А Польша - наоборот, в более восточном.

Некоторые депутаты Европарламента опасаются хаоса из-за споров о времени и краха европейского рынка, если каждая страна ЕС будет переводить часы, как ей вздумается. Все это, конечно, глупости, потому что единые для всех даты перевода часов существуют в Евросоюзе с 2002 года. Но ведь и до этого континент спокойно существовал.

В ЕС все решается слишком долго

Глупый спор по поводу совершенно простого вопроса демонстрирует базовую проблему ЕС, как и при обсуждении таких тем, как пандемия коронавируса, защита климата, отношения с Китаем или верховенство права в Польше: страны, в принципе, решают все слишком долго. Если одна или две выступают против - ничто не движется с места. Нет никакого диктата или центральной власти в Брюсселе, о которой так любят фантазировать популисты в Польше или Венгрии, в таких простых вопросах, как перевод часов. Просто нужно уметь идти на компромиссы и нужно время, много времени, чтобы найти решение.

Если смотреть на вопрос перевода часов со стороны, то это существенно вредит имиджу ЕС, практически разрушает его. Евросоюз, который после трех лет дискуссий не может договориться по такому вопросу, как перевод часов, хочет быть суверенным игроком на международной арене, иметь политический вес и претендовать на лидерство? Смешно! Перевод часов в это воскресенье должен стать последним. И понять это необходимо в первую очередь Совету ЕС, который и несет ответственность за происходящую неразбериху.

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