 Евросоюз перешел на летнее время | Новости из Германии о Европе | DW | 28.03.2021

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Европа

Евросоюз перешел на летнее время

Жители стран ЕС перевели стрелки часов на час вперед. Разница между московским и среднеевропейским временем сократилась.

Будильник в окружении маргариток в хорватском городе Карловац

Страны Европейского Союза перешли на летнее время в 2 часа ночи в воскресенье, 28 марта. Стрелки часов были переведены на 1 час вперед. Судя по всему, этот перевод стал последним после бурных споров вокруг этой темы. Европарламент в марте 2019 года одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время.

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад. Но отдельные европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше, чем ЕС в целом. Так в ФРГ с целью экономии электроэнергии стали переводить стрелки часов в 1980 году.

Россия больше не переходит на летнее время

Россия последний раз перешла на зимнее время в октябре 2014 года. Нововведения в федеральный закон "Об исчислении времени" отменили переход на постоянное летнее время, решение о котором было принято в 2011 году в период президентского срока Дмитрия Медведева. Теперь московское время на 2 часа опережает среднеевропейское с конца октября по конец марта и лишь на час - с конца марта по конец октября.

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    Автор: Инга Ваннер


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