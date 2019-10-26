 Евросоюз перешел на зимнее время | Новости из Германии о Германии | DW | 25.10.2020

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Германия

Евросоюз перешел на зимнее время

Жители стран ЕС перевели стрелки часов на час назад. Разница между московским и среднеевропейским временем выросла.

Будильник и вязаная шапка

Страны Европейского Союза перешли на зимнее время в 2 часа ночи в воскресенье, 25 октября. Стрелки часов были переведены на 1 час назад.

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии и Португалии действует гринвичское время, в восьми государствах ЕС, в том числе Финляндии и странах Балтии - восточноевропейское время (опережающее его на два часа), в остальных странах Евросоюза, включая Германию, - среднеевропейское время, опережающее гринвичское на час.

Последний перевод стрелок часов в ЕС - 28 марта 2021 года

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад. При этом отдельные европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше, чем ЕС в целом. Так в ФРГ с целью экономии электроэнергии стали переводить стрелки часов в 1980 году.

Однако споры вокруг этой темы не утихали. Европарламент в марте 2019 года одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут 28 марта 2021 года.

Россия больше не переходит на летнее время

Россия перешла на зимнее время в октябре 2014 года. Нововведения в федеральный закон "Об исчислении времени" отменили переход на постоянное летнее время, решение о котором было принято в 2011 году в период президентского срока Дмитрия Медведева. Теперь московское время на 2 часа опережает среднеевропейское с конца октября по конец марта и всего на час - с конца марта по конец октября.

Смотрите также:

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    Собственно время нам неподвластно, но два раза в год наступает момент для "Zeitumstellung", что означает "перевод часов". В марте переводим стрелки на 1 час вперед, в октябре - обратно на стандартное время, действующее на данной территории в зимний период. Делается это с целью более рационального использования светлого времени суток, что, впрочем, многими учеными оспаривается.

  • Журнал

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

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    Немецкое сложное слово "журнал" состоит из двух слов: "время" и "письменный текст". Даже если в журнале одни фотографии - все равно этот "шрифт" должен идти в ногу со временем. "Zeitung", то есть "газета", тоже имеет в своем составе корень "время" и происходит от слова, обозначавшего в древности "новость".

  • Календарь

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

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    "Дух времени" - интеллектуальная мода или доминирующая мыслительная традиция определенной эпохи. Автором этого понятия, ведущего свою историю со второй половины 18-го века, считается немецкий поэт и философ Иоганн Готфрид Гердер. Во многих языках "цайтгайст" используется как иностранное заимствование.

  • Фотогалерея Немцы и время

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

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    Слово, которое буквально переводится как "время приема пищи", широко используется в обеденное время в качестве пожелания приятного аппетита или просто приветствия среди знакомых или коллег в корпоративных столовых. Первоначально это пожелание, которое воспринимается скорее как напоминание, было частью библейской цитаты, но из-за лени человеческой в ходу осталось всего лишь одно слово.

  • Молодожены

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    Для одних - самый счастливый день в жизни, для других - главный повод для развода. Во всяком случае, высокий уровень адреналина во время заключения брака гарантирован для всех участников этой церемонии.

  • Огурец

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Sauregurkenzeit: огуречный сезон

    Выражение "время соленых огурцов" использовалось в 18-м веке для обозначения периодов нехватки продуктов питания, когда у немецких фермеров заканчивались зимние запасы. Сегодня это выражение используется журналистами для обозначения бедного новостями летнего времени, когда в политике и культуре наступает затишье, вызванное каникулами и отпусками.

  • Хайди Клум

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

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    Термин "товарищ" использовался коммунистами и нацистами для обозначения соратника по партии. Слово "современник", которое дословно переводится как "товарищ по времени", не имеет политической окраски. Это всего лишь констатация факта, что кто-то живет в одно и то же время с кем-то. Тем не менее: хотите вы того или нет, вашими "товарищами по времени" являются Путин, Хайди Клум и Кристиано Рональдо.

  • Будильник

    Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время

    Zeitgefühl: ощущение времени

    Раньше жизнь была размеренной, неспешной, сегодня каждая минута в бездействии воспринимается как потерянное время. Однообразие замедляет его ход, о его существовании заставляют позабыть поглощающие полностью внимание события. Время можно растягивать, его можно сжимать. И только внутренние часы "звонят" всегда в нужный момент, давая возможность "почувствовать время". По-немецки емко - "Zeitgefühl".

    Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина


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