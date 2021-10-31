 Страны Евросоюза перешли на зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW | 31.10.2021

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Европа

Страны Евросоюза перешли на зимнее время

В 2019 году Европарламент проголосовал за отказ от перевода часов в 2021 году. Однако реформу пришлось отложить из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами-членами ЕС.

Два одинаковых будильника, показывающих время с разницей в один час

Государства Евросоюза перешли на зимнее время в 2 часа ночи в воскресенье, 31 октября. Стрелки часов были переведены на час назад.

С 1996 года в ЕС действует единое правило перехода на зимнее и летнее время: стрелки часов переводят в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад.

В 2018 году Еврокомиссия, однако, предложила отказаться от соответствующей директивы ЕС. На публичном обсуждении этого вопроса, в котором приняли участие 4,6 млн человек, большинство высказались за отмену процедуры перевода часов. В марте 2019 года большинство депутатов Европарламента также проголосовали за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время в 2021 году.

В ближайшие пять лет перевод часов в ЕС, вероятно, сохранится

Однако реализацию этой реформы тормозит отсутствие единства между Еврокомиссией и отдельными странами-членами ЕС. Так, правительства ФРГ и ряда других стран ЕС поставили Брюсселю условие: консультации о проведении реформы по отмене перехода на летнее и зимнее время состоятся только после того, как Еврокомиссия предоставит результаты экспертного исследования преимуществ и недостатков этой реформы. Со своей стороны, Еврокомиссия не соглашается проводить подобную "оценку последствий".

Между тем многие сторонники реформы опасаются, что от нее откажутся вовсе. По информации газеты Berliner Morgenpost, Еврокомиссия уже решила, что в ближайшие пять лет переход с летнего на зимнее время и наоборот сохранится, и определила даты этого перехода вплоть до 2026 года.

Часовые пояса Евросоюза

На территории ЕС - три часовых пояса: в Ирландии и Португалии действует гринвичское время, в восьми государствах Евросоюза, в том числе Финляндии и странах Балтии - восточноевропейское время (опережающее гринвичское на два часа), а в остальных государствах Евросоюза, включая Германию, - среднеевропейское время, опережающее гринвичское на час.

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    Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина


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