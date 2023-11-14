В Казахстане экс-министра обвиняют в убийстве. Что известно?

В первой половине дня 12 ноября пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Астаны сообщила, что накануне с санкции суда бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев взят полицией под стражу на два месяца. Следствие ведется по статье 99 Уголовного кодекса "убийство", которое предусматривает наказание от 8 лет до пожизненного лишения свободы. Занимавший высокие посты в руководстве страны, а в марте 2018 года приговоренный к 10 годам тюрьмы за получение взяток Куандык Бишимбаев на этот раз подозревается в побоях своей супруги Салтанат Нукеновой, которые привели к ее смерти.

Что произошло в Астане

Случай в одном из принадлежащих близким родственникам Бишимбаева ресторане Астаны вызвал шквал негодования в казахстанском обществе.

Во-первых, выяснилось, что бывший "золотой мальчик" был помилован Нурсултаном Назарбаевым еще в феврале 2019 года, то есть за месяц до отставки экс-Елбасы с поста президента Казахстана, а в октябре того же года вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения. Во-вторых, из поступивших поздним вечером 9 ноября в казахстанские СМИ от источников в полиции сообщений следовало, что Бишимбаев вместе со своей супругой находились в закрытом для посетителей ресторане больше суток, а в тяжелом состоянии его жена была уже с утра.

По сообщениям СМИ, сотрудникам ресторана было запрещено вызывать "скорую помощь", а сам экс-министр попросил своего двоюродного брата срочно привезти одеяла и повозить мобильный телефон Салтанат Нукеновой по городу. Были даны и указания удалить видео со всех камер наблюдения под предлогом технического сбоя.

В понедельник, 13 ноября департамент полиции Астаны сообщил, что в рамках расследования дела об убийстве женщины в одном из ресторанов столицы Казахстана задержан его директор, которого подозревают в укрывательстве, недонесении о преступлении и оставлении человека в опасности, что предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Поступившей из официальных и неофициальных источников информации хватило, чтобы среди значительной части казахстанцев укрепилось мнение в виновности Куандыка Бишимбаева в смерти своей супруги, которая, кстати, была племянницей бывшего акима города Павлодар Кайрата Нукенова. Более того, стали говорить, что бывший министр в очередной раз сумеет уйти от ответственности, поскольку в его защиту стали выступать резко активизировавшиеся блогеры из числа лидеров общественного мнения, сообщая, что семья Нукеновых не имеет претензий к Бишимбаеву и уже пошла с ним на примирение.

Что, кстати, по словам дяди Салтанат Нукеновой, оказалось неправдой. "Мы никогда в жизни не простим. Можно было простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видим, как он издевался. Так не каждый бандит и изверг может издеваться", - заявил после похорон своей племянницы Кайрат Нукенов в комментарии павлодарскому журналисту Болату Аманбаеву.

Беззащитность женщин в Казахстане

Консультант по предотвращению сексуальной эксплуатации и насилия, правозащитница Халида Ажигулова практически не сомневается в виновности бывшего министра и помощника первого президента Казахстана. В беседе с DW она заметила, что точки зрения криминалистики сразу несколько фактов указывают на причастность Бишимбаева к смерти своей супруги.

Халида Ажигулова Фото: Privat

"Как опытный криминалист я точно знаю, для чего накрывают тело не одним, а двумя одеялами. Это для того, чтобы намеренно скрыть время смерти. Да, сейчас много разной информации. И не всегда можно понять, где правда, а где ложь. Но такие факты дают более ясное представление о том, что произошло на самом деле", - поделилась с DW своей точкой зрения Халида Ажигулова.

По словам правозащитницы, очередная история с Бишимбаевым еще раз продемонстрировала беззащитность женщин в Казахстане. "Нередко на практике в Казахстане, если женщина в рамках семейно-бытового конфликта и насилия в отношении ее, обороняясь, случайно ранит ножом мужа, против нее будет возбуждено дело о покушении на убийство. Даже если она неоднократно обращалась в полицию с просьбой о защите. В то же время, когда муж убивает свою жену, полиция чаще всего возбуждает дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть", - заметила Халида Ажигулова, добавив, что по законодательству Казахстана переквалифицировать преступление можно только на более мягкую статью.

Это, отмечает Ажигулова, охраняет убийцу и насильника от соразмерной ответственности и более серьезного наказания. "Мы видим, что это происходит по всей стране. Это какая-то тенденция. Мне кажется, что население видит - история с Бишимбаевым, это не просто проблема бытового насилия, это проблема системной мизогинии в Казахстане", - подчеркнула Халида Ажигулова, выразив надежду, что следствие и суд по делу убийстве Салтанат Нукеновой будут максимально объективными.

Презумпция невиновности

В свою очередь адвокат Альбина Бахтияркызы не приветствует слишком пристальное внимание журналистов и блогеров к новому делу Бишимбаева. По ее словам, это неправильно, что СМИ и лидеры общественного мнения в социальных сетях пишут об этом случае, не зная подробностей произошедшего.

Альбина Бахтияркызы Фото: Privat

"У нас есть Конституция, где говорится о том, что каждый имеет право на жизнь, и никто не имеет права лишать этого. В Уголовно-процессуальном кодексе у нас есть презумпция невиновности, согласно которому каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - подчеркнула адвокат Бахтияркызы, напомнив о существующей в Казахстане ответственности за распространение недостоверной информации.

Между тем молодые казахстанские женщины в связи со смертью Салтанат Нукеновой запустили в социальных сетях флешмоб "Устали терпеть ", где представили себя жертвами бытового насилия, потребовав от руководства страны ввести уголовное наказание за него. Активистки напомнили также о резонансных случаях насилия над женщинами и детьми, которые были зафиксированы в 2023 году в различных регионах Казахстана.

"Наша цель - создать общество, где женщины чувствуют себя защищенными и равноправными", - отмечается в распространенном в социальных сетях обращении участниц флешмоба к правительству страны.

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