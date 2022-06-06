В Казахстане участники референдума одобрили реформу Конституции

В Казахстане участники референдума подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки, предусматривающие преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом. В поддержку соответствующих поправок, предложенных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, проголосовали 77,18 процента избирателей, сообщил Центризбирком Казахстана утром в понедельник, 6 июня.

Против конституционных поправок проголосовали 18,66 процента казахстанцев. Активность избирателей на состоявшемся накануне референдуме составила 68,06 процента.

Назарбаев больше не "елбасы"

В обновленной Конституции Казахстана закрепляется равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается конституционного статуса "елбасы" - "отца нации".

Президент Казахстана Токаев предложил реформировать Конституцию после подавления кровопролитных волнений в стране в январе этого года. На фоне восстановления порядка Токаев лишил Назарбаева и его родственников влиятельных государственных постов. Эксперты расценивают нынешний референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок.

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