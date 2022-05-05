 ″За что голосовать будем?″: Казахстан перед референдумом об изменении конституции | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 25.05.2022

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Мир

"За что голосовать будем?": Казахстан перед референдумом об изменении конституции

В Казахстане кампания за проведение конституционного референдума перешла в активную фазу. Но, по наблюдениям экспертов, многим гражданам до сих пор не понятен призыв приходить к урнам для голосования.

Наглядная агитация на улицах Алматы, май 2022 года

Наглядная агитация на улицах Алматы, май 2022 года

Намеченный на 5 июня республиканский референдум по изменению Конституции Казахстана инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Выступая 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая была в последний раз проведена "по старым правилам", он заметил, что необходим именно референдум, а не обычное рассмотрение парламентом изменений и дополнений в конституцию. "Предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны", - указал Токаев в качестве главного аргумента в пользу референдума.

Публично возражать президенту никто не стал. В итоге 5 мая был подписан Указ о предстоящем - первом с 1995 года - плебисците. На референдум вынесен всего один, но очень длинный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".  Среди предложенных изменений - запрет на членство в какой-либо партии для президента страны, руководителей судебных органов, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, новый порядок формирования парламента, создание наделенного полномочиями Конституционного суда вместо имеющего статус консультативно-совещательного органа Конституционного совета. В общей сложности по итогам референдума предлагается внести 56 различных поправок.

Курбанбай-ата, село Парушино Алматинской области

Курбанбай-ата

"Как при Назарбаеве уже не будет"

Живущий в небольшом селе Парушино Алматинской области 75-летний Курбанбай-ата осилить все 56 поправок в конституцию оказался не в состоянии. В беседе с DW он признался, что попытался прочитать опубликованный в местной прессе "гигантский текст", но вскоре осознал, что ничего не понимает. "Я, как штангист, сделал целых 3 попытки. Бесполезно. Я же совсем не политик. Мое дело - сад да огород, а тут чуть ли не юристом быть надо. Понял только, что такого, как при Назарбаеве, уже не будет", - заметил Курбанбай-ата, тут же задав самый популярный среди рядовых казахстанцев вопрос  - "А за что именно голосовать будем?".

В минувшую субботу он, как и все его односельчане, получил SMS-приглашение 5 июня принять участие в референдуме. Курбанбай-ата сомневается, что пойдет "на выборы", поскольку они выпадают на воскресенье. "У меня малины урожай большой намечается, крыжовника много созревает. Кто собирать будет? Референдум что ли?" - поделился своими соображениями с DW аксакал.

Не уверен, что пойдет на предстоящий референдум и популярный в стране общественный деятель, бывший дипломат Казбек Бейсебаев. В отличие от "привязанного к земле" Курбанбая-ата, он, как и Касым-Жомарт Токаев, окончил МГИМО и много лет проработал в структурах МИДа Советского Союза и Республики Казахстан. В разговоре с DW Казбек Бейсебаев, обратив внимание на "явную бледность агитации", заметил, что результат референдума определен заранее, а потому и ходить на него бессмысленно.

Общественный деятель в Казастане, бывший дипломат Казбек Бейсебаев

Казбек Бейсебаев

"Это не самый простой референдум, как это было в 1995 году, где все очевидно - "да" или "нет" продлению полномочий Назарбаева. На этот раз на всенародном уровне предлагается принять более 50 изменений и дополнений в конституцию. Чтобы их понять, надо не просто юристом быть, а специалистом по государственному праву. Но в итоге, побуду немного оракулом, 80 процентов населения будет "за". Вот увидите!" - поделился с DW своим мнением Казбек Бейсебаев, подчеркнув, что пока не видит реальных изменений в стране.

Агитации против референдума пока не видно

Несколько иной точки зрения придерживается экс-кандидат в президенты РК на выборах 2019 года Амиржан Косанов. С одной стороны признав, что 30-летный опыт проведения нечестных выборов сформировал устойчивое неверие в результаты всенародного волеизъявления, он вместе с тем считает, что 5 июня принять участие в референдуме все же надо.

Экс-кандидат в президенты РК на выборах 2019 года Амиржан Косанов

Амиржан Косанов

"Да, предложенные Токаевым изменения не в полной мере соответствуют возросшим, особенно после ухода Назарбаева и январской трагедии, демократическим ожиданиям казахстанского общества. Да, предложенные поправки имеют лишь половинчатые прогрессивные новации, а сами формы агитации со стороны власти выглядят устаревшими, где наблюдается все тот же упор на государственные СМИ, которые не пользуются популярностью в обществе. Но, с точки зрения заинтересованности в общедемократическом развитии и окончательного, конституционного избавления от "елбасизма", надо бы принять участие в референдуме и на этом этапе оказать поддержку инициативе Токаева", - подчеркнул Косанов. Вместе с тем он  заметил, что у него иногда складывается впечатление, что " власти не очень заинтересованы в том, чтобы 5 июня к избирательным урнам пришло как можно больше граждан".

Что касается агитации против референдума, то ее пока не видно, ни в оппозиционных изданиях Казахстана, которые после их массового закрытия в 2012 году вновь стали заметными на информационном поле страны, ни в чрезвычайно политизированных социальных сетях. Впрочем, не исключено, что ближе к 5 июня тема референдума по изменению конституции станет одной из ключевых при обсуждении общественностью внутренней и внешней политики страны, оттеснив на второй план все еще доминирующую тему войны в Украине.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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