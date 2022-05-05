 Токаев назначил дату референдума по Конституции Казахстана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2022

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Мир

Токаев назначил дату референдума по Конституции Казахстана

На всенародный опрос выносятся поправки, затрагивающие треть статей казахстанской Конституции. Из Основного закона предлагается исключить привилегированный статус Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня референдума по внесению поправок в Конституцию страны, сообщила пресс-служба главы государства в четверг, 5 мая. Выступая с телеобращением к народу, Токаев заявил, что он подписал указ о проведении референдума с целью построения "нового Казахстана".

По словам президента, всенародный опрос "продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам". " Предстоящий референдум позволит каждому гражданину напрямую принять участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана", - подчеркнул Токаев. В апреле президент заявил, что принятие предлагаемых поправок будет равносильно переходу ко "Второй республике".

Статус елбасы

Изменения в Конституцию были инициированы президентом и озвучены им в послании к народу в марте. Поправки коснутся трети статей Основного закона страны. В числе прочего предлагается исключить из Конституции статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который правил страной на протяжении трех десятилетий и был провозглашен "лидером нации - елбасы".

Критики сомневаются в том, что принятие предлагаемых поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым. В прошлом считалось, что Токаев правит Казахстаном в тени Назарбаева, однако ему удалось усилить свои позиции на фоне массовых кровопролитных протестов в Казахстане в январе. Токаев тогда призвал на помощь войска ОДКБ и после подавления беспорядков лишил Назарбаева и его людей остатков власти.

Нынешняя реформа предусматривает преобразование Казахстана из "суперпрезидентской" в "президентскую республику с сильным парламентом". В случае принятия поправок Назарбаев лишится привилегированного конституционного статуса елбасы. Действующая Конституция Казахстана была принята еще в 1995 году.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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