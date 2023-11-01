Способна ли Анкара потеснить Москву и Пекин в Казахстане?

В Казахстане популярны идеи о более тесной интеграции с Турцией. Сможет ли Анкара в обозримом будущем усилить свои позиции в этой стране и потеснить Москву и Пекин, разбиралась DW.

2-3 ноября в Астане пройдет 10-й саммит Организации тюркских государств. Президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также присоединившиеся к ним в качестве наблюдателей лидеры Туркменистана и Венгрии, как сообщается, рассмотрят - на основе общего исторического и культурного наследия - вопросы углубления между тюркоязычными странами сотрудничества, которое будет содействовать миру и стабильности в Центральной Азии и на Кавказе.

Наибольшее значение хозяева саммита придают участию в нем турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. О влиянии Турции в Казахстане и о том, как к его росту относятся сами казахстанцы, - DW.

В ожидании важного турецкого гостя

Приезд президента Эрдогана в Астану с официальным визитом, который состоится в дни проведения юбилейного саммита Организации тюркских государств, глава турецкого МИД Хакан Фидан анонсировал 11 сентября на переговорах со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Тогда стороны продекларировали наблюдаемый ими "дух дружбы, взаимной поддержки и доверия", а также близость позиций по многим внешнеполитическим вопросам.

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Был отмечен и растущий товарооборот, который по итогам 2022 года достиг 6,3 млрд долларов, что сделало Турецкую Республику четвертым по этому показателю партнером Казахстана. Ожидается, что в 2024 году взаимная торговля превысит 10 млрд долларов.

Наблюдатели указывают, что Турции довольна популярна среди рядовых граждан Казахстана. Немало их отдают предпочтение турецким товарам и выбирают Турцию в качестве основного места отдыха за рубежом. Наконец, довольно много казахстанцев владеют недвижимостью на территории Турции и отправляют своих детей на учебу в ведущие турецкие вузы. Наглядная иллюстрация отношений между двумя странами - интенсивность авиасообщения между ними. Только из Алматы в Стамбул ежедневно отправляется до пяти авиарейсов, что на данный момент больше, чем в Москву.

Неудивительно, что в казахстанском сегменте соцсетей нередко можно встретить мнения о необходимости расширения интеграции с Турцией в рамках идеи "Великого Турана" - вплоть до создания с Анкарой в пику Москве и Пекину не только единого экономического и таможенного пространства, но и военно-политического союза.

Когда география имеет особое значение

Вместе с тем, несмотря растущий авторитет и расширение деловых связей Турции со всеми странами Центральной Азии, опрошенные DW эксперты сомневаются в том, что в обозримом будущем Анкаре удастся даже потеснить с доминирующих позиций Москву и Пекин как главных политических и экономических партнеров Астаны.

Казбек Бейсебаев Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Безусловно, в условиях наблюдаемого геополитического шторма Турция во главе с президентом Эрдоганом, как ведущая страна тюркского мира, хотела бы, чтобы тюркоязычные государства заняли особое место в мировом сообществе наравне с Лигой арабских государств или Африканским союзом. Но во всех союзах особо важную роль играет география. А Турция, увы, от нашего региона лежит далеко", - заметил в беседе с DW востоковед и отставной дипломат Казбек Бейсебаев. Он признается, что в турецких городах чувствует себя максимально комфортно, но не видит возможностей у Турции стать для Астаны важнее России и Китая.

По словам Бейсебаева, турецкий бизнес в Казахстане присутствует лишь в обрабатывающей промышленности, строительстве, сфере бытовых услуг и торговле. "На самом деле Казахстан, несмотря на братские отношения, так и не пустил Турцию в свою большую экономику. Турецким компаниям не дали осваивать важные месторождения полезных ископаемых, нет у нас и построенных турками сколь-либо значимых заводов, которыми можно было бы гордиться. Да и в целом Турция существенно уступает той же России, которая представлена в Казахстане практически во всех отраслях экономики", - констатирует бывший дипломат. И делает прогноз, что, вероятнее всего, казахстанско-турецкие отношения "будут продолжать строиться в основном на социально-культурном уровне".

Что привлекает Турцию в Казахстане

Обратил внимание на нынешнюю слабость позиций Турции в экономике Казахстане и экономист Арман Бейсембаев. По его словам, несмотря на то, что с началом войны в Украине наметились тенденции на снижение объемов торговли с Россией, тем не менее Москва остается ведущим деловым партнером Астаны, уступив только вышедшему на первое место Китаю.

Арман Бейсембаев Фото: Anatolij Weißkopf/DW

По итогам 2022 года товарооборот Казахстана с РФ составил 26 млрд долларов, с Китаем - 31 млрд. "Во многом это связано с трансформацией логистических цепочек. Например, те китайские товары, которые до войны Казахстан получал через Россию, считавшуюся торговым хабом, теперь приобретает напрямую. Аналогичная ситуация произошла и в случае с Турцией, что отразилось на возросших показателях торговли с Анкарой", - пояснил в интервью с DW Арман Бейсембаев.

Он соглашается с тем, что Турция стремится занять место России, теряющей влияние в Центральной Азии и Казахстане, но считает, что для достижения этой цели Анкара должна сначала навести порядок в своей экономике, страдающей от очень высокой инфляции.

"В условиях текущей фрагментации мирового рынка возглавляемая Эрдоганом Турция старается выстраивать свой экономический блок, рассматривая Казахстан в частности и Центральную Азию в целом как часть этого блока, например, в сфере производства вооружений, текстиля или стройматериалов, где турецкая промышленность достигла определенных успехов", - уточнил Бейсембаев.

Турция уходит от использования "мягкой силы" в Центральной Азии

Профессор факультета мировой политики Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев также видит попытки президента Эрдогана усилить влияние Турции во всех странах Центральной Азии, которые, по мнению профессора, наверняка проявятся в ходе предстоящего саммита в Астане. В разговоре с DW Бурнашев указал на трансформацию инструментов турецкой политики от отказа использования "мягкой силы" через реализуемые Анкарой в регионе образовательные проекты в сторону экономического, политического и военного сотрудничества.

Рустам Бурнашев Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Однако основа этого сотрудничества в значительной степени опирается на идеологию "тюркского мира", что делает его уязвимым. Особенно в связи с тем, что сам Эрдоган тесно увязывает "тюркский мир" с исламской идеологией, что хорошо видно по его реакции на события вокруг сектора Газа", - отмечает профессор Бурнашев. Он называет проблемными и перспективы расширения экономического и военного сотрудничества Турции с Казахстаном и странами Центральной Азии. В экономическом плане, продолжает собеседник, этому мешают несоизмеримые с Россией и Китаем масштабы находящейся в серьезном кризисе турецкой экономики.

Есть существенные ограничения и в области военного сотрудничества: "Турецкие компании могут дополнить арсенал вооруженных сил стран Центральной Азии отдельными экземплярами военной техники, например БПЛА, но не способны заменить его полностью". По выражению Бурнашева, в данный момент Турция в целом скорее дополняет Китай и Россию как партнеров государств центральноазиатского региона, чем вытесняет их со своих позиций.

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