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Владимир Зеленский в аэропорту Джидды
Владимир Зеленский в аэропорту ДжиддыФото: Saudi Press Agency/REUTERS
ПолитикаУкраина

Владимир Зеленский прибыл на саммит Лиги арабских государств

Сергей Куприков
22 мин. назад

По информации агентства Reuters, одной из целей визита Зеленского в Саудовскую Аравию является попытка склонить на сторону Украины арабские страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу, 19 июня, в саудовский город Джидда, где открывается саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). О том, что Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на правительственном самолете Франции, ранее сообщал источник Reuters. По словам собеседника агентства, одной из целей визита Зеленского в Саудовскую Аравию является попытка склонить на сторону Украины страны, которые до сих пор занимают нейтральную позицию в вопросе конфликта с Россией. Это первый визит главы украинского государства в арабский регион с начала российского вторжения в Украину.

Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что прибыл в Саудовскую Аравию. "Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", - написал он. По словам президента, переговоры будут касаться в том числе "формулы мира" и обеспечения энергетической безопасности Украины следующей зимой.

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