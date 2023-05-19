Владимир Зеленский прибыл на саммит Лиги арабских государств

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу, 19 июня, в саудовский город Джидда, где открывается саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). О том, что Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию на правительственном самолете Франции, ранее сообщал источник Reuters. По словам собеседника агентства, одной из целей визита Зеленского в Саудовскую Аравию является попытка склонить на сторону Украины страны, которые до сих пор занимают нейтральную позицию в вопросе конфликта с Россией. Это первый визит главы украинского государства в арабский регион с начала российского вторжения в Украину.

Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что прибыл в Саудовскую Аравию. "Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", - написал он. По словам президента, переговоры будут касаться в том числе "формулы мира" и обеспечения энергетической безопасности Украины следующей зимой.

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