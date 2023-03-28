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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (President of Kazakhstan/REUTERS)Фото: President of Kazakhstan/REUTERS
Экономика и бизнесКазахстан

Токаев одобрил создание Тюркского инвестиционного фонда

Екатерина Венкина
15 мин. назад

Тюркский инвестиционный фонд будет сформирован при участии Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Он будет содействовать экономическому развитию участников Организации тюркских государств.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил портал Zakon.kz.

Фонд будет сформирован при участии Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Решение о его создании было принято 12 ноября 2021 года в Стамбуле.

Инициатива призвана содействовать экономическому развитию участников Организации тюркских государств (ОТГ).

Поддержка проектов для "зеленой экономики"

Капитал фонда составит 10 тыс. первоначальных акций, по 2 тыс. - на каждого члена ОТГ. Стоимость оплачиваемой акции для каждой страны - 70 млн долларов (64,73 млн евро).

Глава органа назначается советом управляющих на ротационной основе на четыре года. Повторное назначение исключено. Прекратить деятельность глава фонда сможет только по решению совета управляющих.

Первый руководитель фонда будет утвержден советом глав государств ОТГ на четыре года.

Инициатива призвана оказывать помощь в развитии внутрирегиональной торговли, поддерживать транспортные и логистические цепочки, финансировать проекты для "зеленой экономики".

Указ вступит в силу с момента подписания. 

Процесс модернизации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустил процесс модернизации после массовых антиправительственных протестов и беспорядков в начале 2022 года.

Россия несколько раз с начала полномасштабного военного вторжения в Украину блокировала экспорт казахстанской нефти в ЕС через терминал в Новороссийске.

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