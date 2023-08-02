Скандал с мобильным интернетом в Казахстане. Кто виноват?

Население Казахстана недовольно качеством мобильного интернета в стране. В ответ на претензии граждан, в правительстве предлагают экономить интернет-трафик, как воду. Почему возникла такая ситуация?

В Казахстане с начала 2023 года заметно упало качество мобильного интернета. И в СМИ, и в социальных сетях немало публикаций, где рассказывается о многочисленных проблемах, с которыми население страны периодически сталкивается из-за низкой скорости передачи данных. Журналисты сообщают о невозможности оперативной пересылки в редакции медиа-файлов. Жители городов, в том числе Астаны и Алматы, замечают, что нередко не могут оплатить покупки в магазинах при помощи QR-кодов и платежных карт. Сельчане, не без доли иронии, делятся своим опытом по лазанью на высокие деревья с целью "поймать сигнал" хотя бы стандарта 3G для оплаты коммунальных услуг.

После повсеместного внедрения провайдерами связи стандарта 4G в Казахстане наличные деньги потеряли свое прежнее значение, а оплату за товар в режиме онлайн стали принимать даже стоящие на трассах между городами торговцы овощами и фруктами, чем в стране стали очень гордиться.

Впрочем, провайдеры связи долгое время не спешили реагировать на недовольство населения. Более того, начали кампанию по постепенному повышению тарифов на предоставление услуг мобильного интернета. К примеру, с прошлого года стандартные тарифы на 14 Гб сроком на 28 календарных дней выросли с 1890 тенге (3,9 евро по текущему курсу) до 2590 тенге (5,3 евро), а в августе уже составят 3090-3590 тенге (6,3-7,3 евро) в зависимости от оператора связи. Официально средняя зарплата в Казахстане составляет 340 636 тенге (695 евро). Качество передачи данных при этом не улучшилось.

Все дело в низких тарифах?

Дело дошло до того, что на проблему с низкой скоростью мобильного интернета даже в столице Казахстана обратил внимание президент страны Касым-Жомарт Токаев. Во время состоявшегося 11 июля совещания по вопросам развития Астаны, Токаев, потребовал от министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина объяснений по поводу нестабильности работы мобильного интернета и сотовой связи, который приводит "к дискомфорту жителей и наносит ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы".

Ответ министра, возможно, и устроил президента Токаева, но явно не понравился населению страны. По словам Багдата Мусина, главная проблема - это дешевизна тарифов на интернет в Казахстане. "Наши пользователи постоянно зависают в интернете. И это несет высокую нагрузку. То есть, если с заграницей сравнить - в Европе, Америке там, прежде чем открыть какое-то видео, пользователь подумает - оно ему надо или нет? Потому что мегабайты сжигаются и он, грубо говоря, теряет деньги", - заявил Багдат Мусин, сославшись также на якобы присущую казахстанцам радиофобию, которая существенно затрудняет установку базовых станций для передачи мобильных данных.

К моменту встречи журналистов с Мусиным, произошедшей ровно через две недели после его отчета перед Токаевым, в стране, пожалуй, не осталось ни одного издания, которое не подвергло бы проверке слова министра. Потому и вопросы журналистов были достаточно едкими. Но Багдат Мусин от своей позиции не отказался. "Понятно, что казахстанцы привыкли потреблять по 15-20 Гб информации. Но давайте экономить! Давайте понимать, что мобильный интернет - дорогой! Когда домой приходите, надо на Wi-Fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии. Воду надо экономить? Без воды человек не может жить? Но ее надо экономить, вы с этим согласны", - эмоционально заявил министр, подчеркнув, что интернет - это исчерпаемый ресурс, а качество мобильного интернета в Астане лучше, чем в Токио.

"Интернет разбирают. Труба не бесконечна"

Интересно, что другие члены правительства к развернувшимся дискуссиям между министром Мусиным и общественностью страны присоединяться не стали. Зато свою позицию довольно четко обозначили представители телекоммуникационных компаний, полностью поддержав точку зрения министра.

В частности, PR-директор контролируемой государством объединенной компании Altel/Tele2 Евгения Бекбулатова в эфире одной из специализированных программ подхватила тезисы министра об ограниченных возможностях распространенного в Казахстане стандарта 4G/LTE. "(Интернет) разбирают. Труба не бесконечна. Если один пользователь будет сидеть на базовой станции, то ему будет хватать. Но у нас, к счастью, страна развивается, население растет и это распределяется", - заметила Бекбулатова, пропустив замечание ведущего об охвате страны стандартом 4G только на 10-15%, сразу переключившись на преимущества стандарта 5G, за частоты которого Altel/Tele2 заплатила государству 150 миллиардов тенге (306 млн 122 тысячи евро по текущему курсу. - Ред.).

"У операторов связи теперь серьезная проблема - как продолжать в полной мере поддерживать стандарт 4G, направив все силы на повсеместное внедрение стандарта 5G? Тришкин кафтан у Крылова помните? У нас этот самый случай", - заметил в беседе с DW ведущий казахстанский эксперт в области телекоммуникаций Александр Ляхов, особо подчеркнув, что в ухудшении качества мобильного интернета население точно не виновато.

Чего добьется онлайн-петиция

На сайте общереспубликанских онлайн-петиций ALASH 26 июля появились требования об отставке министра Мусина. К обеду 1 августа их поддержали уже свыше 14 тысяч человек. Впрочем, как показывает практика, в отличие, например от Украины, онлайн-петиции в стране не достигают каких-либо результатов.

Между тем вокруг предоставления услуг сотовой связи и мобильного интернета потихоньку развивается еще один скандал. По инициативе все того же министерства цифрового развития в настоящий момент рассматривается проект правительственного приказа об обязательном предоставлении абонентами биометрической фотографии при получении сим-карты.

Предполагается, что после публичного обсуждения до 3 августа приказ вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации в СМИ. Представители гражданского общества уже выступили против сбора биометрики, а правозащитники назвали приказ будущим "цифровым ГУЛАГом", отметив, что в Казахстане все мобильные устройства уже несколько лет в обязательном порядке привязываются к сим-картам, которые не работают без регистрации на основе паспортных данных у провайдеров связи.

Смотрите также: