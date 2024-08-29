Почему российские компании уходят из Казахстана

В Казахстане впервые с 2022 года зафиксировано уменьшение числа зарегистрированных в стране компаний с российским участием. Эксперты отмечают, что россияне уходят как по экономическим, так и по политическим причинам.

Бюро национальной статистики Казахстана впервые с февраля 2022 года зафиксировало снижение количества компаний с российскими собственниками. Подчеркивается, что аналогичная ситуация наблюдалась до февраля 2022 года, когда в Казахстане работало 11 390 российских фирм. Взрывной рост их числа произошел после начала войны в Украине. Тогда среднемесячные темпы прироста составили 616 единиц, а после начала частичной мобилизации в РФ несколько месяцев наблюдалась регистрация до тысячи создаваемых российскими релокантами предприятий.

Несмотря на то, что действующих в Казахстане юридических лиц и филиалов фирм из России еще достаточно много - на 1 августа 2024 года их насчитывалось 23 670, в Бюро отмечают постепенную тенденцию их ухода из РК, которая наблюдается уже третий месяц подряд. Только в июле текущего года свою работу в Казахстане прекратили 13 российских компаний.

Предприниматели, покинувшие Казахстан - две истории

Родившиеся в городе Глазов Удмуртской Республики Алина и Алексей Черниковы в числе тех, кто закрыли свое дело в Казахстане. Год назад они стали одними из героев видеосюжета DW о жизни российских релокантов в Казахстане. Весной 2023 года они из Москвы переехали в Алматы, где в одном из спальных районов города открыли свою небольшую кофейню. Выяснив, что стандартная чашка кофе в самом крупном мегаполисе Казахстана стоит в два, а то и в три раза дороже, чем в Москве, они рассчитывали не только закрепиться в Алматы, но и за счет более низких цен на свою продукцию со временем даже расширить свое дело.

Будучи профессиональным баристой, Алексей в беседе с DW пояснял, что у него остались контакты с зарубежными поставщиками кофе в Россию. "Я смотрел цены на зерна кофе в Алматы, и они меня шокировали. Первая же поставка кофейных зерен от моих прежних партнеров показала, что мы можем продавать, например, маленькую чашку "американо" не за 650 тенге, как везде по Алматы, а по 250 тенге. И при этом иметь прибыль", - рассказывал DW Алексей Черников.

Алина и Алексей Черниковы, 2023 год Фото: Alexander Korolev/DW

Но планам Алины и Алексея сбыться не довелось. С окончанием действия РВП (разрешения на временное проживание. - Ред.) и отменой визарана они в марте 2024 года вынуждены были не только закрыть свою кофейню, но и вообще уехать из Казахстана. "Мы решили закрыться в Казахстане, потому что дело не пошло. На данный момент живем и работаем в Сербии. Уже получили вид на жительство сроком на три года", - сообщила DW Алина Черникова.

В схожей ситуации оказался и Вадим Савельев, который в ноябре 2022 года не только переехал из Санкт-Петербурга в Алматы, но и сумел перевезти практически все оборудование станции технического обслуживания по ремонту мотоциклетной техники. "Мы переехали всем составом СТО, рассчитывали закрепиться в Казахстане. Тем более что различных скутеров, мопедов и мотоциклов в одном только Алматы очень и очень много. Думали даже ВНЖ получить. Но нас просто выжили с рынка. Сейчас все в Таиланде. Рассматриваем возможность получить ПМЖ", - не вдаваясь в подробности возникших проблем, заметил в беседе с DW бывший санкт-петербуржский предприниматель.

Экономист: из РК уходят даже крупные компании

По мнению казахстанского экономиста Армана Бейсембаева, в Казахстане есть несколько факторов, которые не позволяют полноценно работать не только российским предпринимателям, но и бизнесменам из других стран. "На самом деле сейчас из Казахстана уходят не только предприятия из России, которые появились после начала войны, но и компании, много лет проработавшие в стране. Уходят даже крупные производственные компании, перенося свои активы, например, в соседний Узбекистан, где их готовы на руках носить. Казахстан, к сожалению, перестает быть привлекательной для инвестиций страной из-за токсичности институциональной среды", - поделился своей точкой зрения с DW Бейсембаев.

Во многом, считает он, эта токсичность связана с существующим дефицитом бюджета, что приводит к ужесточению налоговой политики и постоянному повышению тарифов на ключевые услуги. "Необходимо менять инфраструктуру, выполнять социальные программы, подтягивать армию и правоохранительные органы. На все это нужны деньги и немалые. Добавьте сюда ожидание двузначной инфляции из России, ведь Казахстан сильно зависит от импорта российских товаров", - заметил казахстанский экономист.

Арман Бейсембаев Фото: Alexander Korolev/DW

Влияет на деятельность зарубежных компаний в Казахстане и все еще действующая в стране экономическая система, которая построена по клановому принципу, считает собеседник DW. "Никому толком не дают развернуться, если он не принадлежит какому-нибудь определенному клану. Так называемый "старый Казахстан" никуда не делся, а на демонтаж созданной системы при наблюдаемой сейчас явной нехватке политической воли со стороны руководства страны уйдет как минимум десять лет. И естественно, когда в страну заходит "чужак", наши деловые круги конкурировать с ним не готовы, предпочитая использовать любые способы для его выдавливания с рынка", - говорит Арман Бейсембаев.

Часть фирм из РФ приходили в Казахстан ради обхода санкций Запада

Что касается российского бизнеса, то, по мнению экономиста, основная его проблема заключается в том, что при работе в Казахстане он в целом продолжает ориентироваться на российский рынок. "Многие переехавшие к нам компании поменяли юрисдикцию, но связи со своей родиной не порвали. Что естественно, единственный рынок, на котором, будучи в Казахстане, можно работать - это рынок России. Другого выбора на территории СНГ особо нет, - согласен Бейсембаев. - К тому же, немало российских компаний специально регистрировалось в Казахстане с целью ухода от санкций Запада. Однако Казахстан где-то неожиданно для них пусть и не сразу, но заявил, что тоже будет соблюдать санкции. Получилось так, что намечаемые схемы продолжения работы на российский рынок в итоге оказались недееспособными". Экономист добавляет, что в основном именно прекращение параллельного импорта через Казахстан и заставило российские компании уходить в страны с большей плотностью населения при меньших территориях и с более лояльным отношением к бизнесу.

Перевозчики в Алматы Фото: Alexander Korolev/DW

Наконец, заметил в беседе с DW Арман Бейсембаев, и российские предприниматели, и бизнесмены других стран вынуждены считаться с доминирующим положением государства в экономике Казахстана. "Государство пытается полностью контролировать экономику. Все завязано на бюджете, на сотрудничестве с квазигосударственным сектором - там не делай, сюда не ходи, можно что-то делать только через личные договоренности. У нас нет свободного экономического поля, что и не дает иностранным бизнесменам надолго оставаться в стране. И российские предприниматели исключением не являются", - поделился своим мнением Бейсембаев.

Некоторым подтверждением этих слов о серьезном влиянии государства на экономику РК стала опубликованная 27 августа информация от Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (АЗРК). В ней отмечается, что в настоящий момент государственное присутствие в производстве товаров составляет 46 процентов, а в сфере услуг - 54 процента. При этом, по данным казахстанского АЗРК, государство участвует в 20 из 30 ключевых секторов экономики страны. Интересно, что приводится и сравнение с показателями развитых стран из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где государственное присутствие в экономике в среднем составляет 13 процентов.