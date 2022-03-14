 Украинец Сергей Жадан выдвинут на Нобелевскую премию по литературе | Новости из Германии об Украине | DW | 14.03.2022

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Украина

Украинец Сергей Жадан выдвинут на Нобелевскую премию по литературе

Решение о выдвижении кандидатуры Сергея Жадана выдвинула Польская академия наук. "Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана", - говорится в заявлении академии.

Сергей Жадан

Украинский писатель, поэт и активист Сергей Жадан выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе, сообщили в понедельник, 14 марта, интернет-СМИ со ссылкой на Польскую академию наук, ставшую инициатором номинации.

"Сергей Жадан - один из величайших поэтов Украины и прекрасный прозаик, которого переводят и отмечают наградами в мире. Таковым и должен быть, на наш взгляд, Нобелевский писатель. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана, внимательно прислушивается к нему", - говорится в заявлении Комитета литературоведческих наук Польской академии наук, датированном 1 марта.

Осуждение российской агрессии в Украине

В своем заявлении Комитет также осудил вооруженное вторжение России в Украину. "Нет никакого оправдания агрессивным действиям Кремля против украинского народа и государства. В военном кошмаре, устроенном Кремлем, мы стоим на стороне свободной Украины. Надежда подсказывает нам, что украинцы в конце концов отразят агрессию. Пусть это произойдет как можно скорее", - подчеркивается в документе.

Одновременно Комитет литературоведческих наук польской академии выразил обеспокоенность последствиями нападения России на Украину для украинских университетов и ученых.

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    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


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