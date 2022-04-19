 Глава МИД ФРГ Бербок заверила Украину в долгосрочной военной поддержке | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2022

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Германия

Глава МИД ФРГ Бербок заверила Украину в долгосрочной военной поддержке

Германия выделила миллиард евро, чтобы обеспечить Украину более сложными системами вооружений, заявила глава МИД ФРГ. По словам Бербок, поставка Киеву бронетехники также не является табу.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Германия намерена оказывать Украине, обороняющейся от российской агрессии, не только краткосрочную, но и средне- и долгосрочную военную помощь, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) после переговоров с латвийским коллегой Эрдагсом Ринкевичсом в Риге в среду, 20 апреля.

"Речь идет не только о неотложных потребностях Украины, но и о следующих трех месяцах и следующих трех годах. И здесь Германия может внести более крупную лепту", - сказала она, напомнив, что правительство ФРГ уже выделило один миллиард евро, чтобы обеспечить Украину и более сложными видами вооружений, которые окажут Киеву помощь в том числе и в долгосрочной перспективе. Бербок сообщила, что Германия готова обучать украинских военнослужащих обращению с этой техникой. 

Германия пока не готова поставлять бронетехнику

Поставка Киеву бронетехники также не является табу, даже если такое мнение и возникает на фоне внутригерманских дебатов, отметила она. Министр указала, что правительство ФРГ уже одобрило такие поставки. В то же время она отметила, что "в краткосрочном плане у Германии нет ничего, что она могла бы поставить действительно быстро и без задержек".

Анналена Бербок сказала, что в связи с этим Германия договорилась с партнерами о так называемых круговых поставках: эти страны могут поставлять Украине имеющиеся у них вооружения советского производства, а Германия будет восполнять образующийся у этих стран дефицит вооружений такого типа. Бербок подчеркнула, что одни лишь поставки вооружений не превращают ту или иную страну в сторону вооруженного конфликта.

"Уже стало очевидно, что президент России Владимир Путин не остановится ни перед чем. Конец этой войненаступит только когда Украина добьется, завоюет его. Поэтому Украине нужно предоставить все, что ей нужно, для обороны", - подчеркнула Анналена Бербок.

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    Автор: Николай Пермяков


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