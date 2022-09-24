Финляндия запретит въезд российским туристам

Финляндия в ближайшее время введет запрет на посещение страны для туристов из России, в том числе и тех, у которых есть визы других стран Шенгенской зоны. К такому решению финские власти пришли по итогам обсуждения в министерском кабинете по внешней политике и политике безопасности, и "в ближайшие дни" его одобрит правительство страны, сообщило в пятницу, 23 сентября, финское издание Yle со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто.

По словам главы финского МИДа, граждане РФ смогут посещать страну только в связи с гуманитарными причинами, учебой, работой и посещением родственников. Россиянам откажут в пересечении границы, даже если они едут "транзитом" в другую страну ЕС, имея выданную ею шенгенскую визу. При этом пограничники смогут аннулировать многократные финские визы, которые страна ранее выдавала гражданам России.

Кроме того, будут ужесточены правила, по которым в Финляндию разрешается въезд россиянам, имеющим недвижимость в стране. Чиновник отмечает, что ранее россияне покупали финскую недвижимость "вскладчину" ради получения визы, но новые меры направлены на борьбу с этим методом.

Финляндия не хочет быть "транзитной страной"

Как указывает Хаависто, после того, как 19 сентября Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили въезд российским туристам, Финляндия и Норвегия стали единственными членами ЕС и Шенгенской зоны, у которых открыта сухопутная граница с РФ, поэтому Финляндия рискует стать "транзитной страной" для российских туристов.

Приток россиян увеличился также в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. По данным финской пограничной службы, 23 сентября, после того как в России возник дефицит билетов на авиарейсы на выезд, на российско-финской границе возникла полуторакилометровая очередь из желающих покинуть РФ.

Бегущим от войны россиянам может помочь Германия

Хотя часть стран ЕС не поддержала идею предоставления гуманитарных виз гражданам РФ, бегущим от мобилизации и участия в войне против Украины, ряд немецких политиков выступил с предложением предоставить им убежище.

Однако авторы инициативы отмечают ряд связанных с этим нюансов. Во-первых, уклонистыдолжны будут предъявить документ, подтверждающий факт призыва или дезертирства, например повестку или военный билет. Во-вторых, просители убежища, въехавшие в Германию через безопасные, с немецкой точки зрения, страны (к которым относится и весь ЕС), могут быть отправлены обратно в эти страны с рекомендацией просить защиту там.

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