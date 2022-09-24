Финляндия запретит въезд российским туристам

Финляндия в ближайшее время введет запрет на посещение страны для туристов из России, в том числе и тех, у которых есть визы других стран Шенгенской зоны. К такому решению финские власти пришли по итогам обсуждения в министерском кабинете по внешней политике и политике безопасности, и "в ближайшие дни" его одобрит правительство страны, сообщило в пятницу, 23 сентября, финское издание Yle со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто.
По словам главы финского МИДа, граждане РФ смогут посещать страну только в связи с гуманитарными причинами, учебой, работой и посещением родственников. Россиянам откажут в пересечении границы, даже если они едут "транзитом" в другую страну ЕС, имея выданную ею шенгенскую визу. При этом пограничники смогут аннулировать многократные финские визы, которые страна ранее выдавала гражданам России.
Кроме того, будут ужесточены правила, по которым в Финляндию разрешается въезд россиянам, имеющим недвижимость в стране. Чиновник отмечает, что ранее россияне покупали финскую недвижимость "вскладчину" ради получения визы, но новые меры направлены на борьбу с этим методом.
Приток россиян увеличился также в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. По данным финской пограничной службы, 23 сентября, после того как в России возник дефицит билетов на авиарейсы на выезд, на российско-финской границе возникла полуторакилометровая очередь из желающих покинуть РФ.
Однако авторы инициативы отмечают ряд связанных с этим нюансов. Во-первых, уклонистыдолжны будут предъявить документ, подтверждающий факт призыва или дезертирства, например повестку или военный билет. Во-вторых, просители убежища, въехавшие в Германию через безопасные, с немецкой точки зрения, страны (к которым относится и весь ЕС), могут быть отправлены обратно в эти страны с рекомендацией просить защиту там.
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