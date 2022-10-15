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Пожарная машина в БелгородеФото: Yevgeny Silantyev/TASS/dpa/picture alliance
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В Белгороде возобновлена подача электричества после обстрела

Даниил Сотников
1 ч. назад

В Белгороде в результате обстрела загорелась электроподстанция. Часть города на несколько часов оказалась обесточена.

https://www.dw.com/ru/v-belgorode-vozobnovlena-podaca-elektricestva-posle-obstrela/a-63449851

В Белгороде, расположенном рядом с украинской границей, из-за обстрела в пятницу, 14 октября, была повреждена электроподстанция. Часть города осталась без электричества, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт... Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - написал Гладков.

В предприятии "Белгородэнерго" уточняли, что пожар произошел на подстанции "Дубовое". По состоянию на 20.05 по московскому времени огонь был потушен, а специалисты приступили к переподключению станции, написал Гладков. Электроэнергию вновь начали подавать в 21.00 по московскому времени.

Местные жители публиковали в соцсетях видео с моментом попадания по подстанции, а также кадры с пожаром.


С начала вторжения России в Украину приграничная Белгородская область периодически подвергается обстрелам. Официальный Киев не подтверждает и не опровергает причастность украинской стороны к ним. В области действует желтый уровень террористической опасности. С 17 октября в регионе на фоне участившихся ударов начнутся внеочередные школьные каникулы.

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