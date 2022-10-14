В Белгородской области приостановлено движение поездов

В Белгородской области России приостановлено движение поездов в Новооскольском округе из-за обломков ракет, упавших возле железнодорожного полотна. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, утром в пятницу, 14 октября, системы ПВО сбили несколько ракет в районе Нового Оскола. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач.

"Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное - пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Предполагаемые украинские обстрелы

За последние сутки в Белгородской области произошел ряд инцидентов, которые местные власти связывают с ракетными обстрелами со стороны Украины. Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома.

Кроме того, по данным губернатора, ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино, а также село Красное Шебекинского. Вечером в поселке Октябрьский в результате обстрела был подорван склад с боеприпасами.

Украинская сторона не сообщала об обстрелах Белгорода. Как правило, Украина официально не комментирует возможные обстрелы российской территории украинскими войсками. С начала войны в Белгороде уже несколько раз происходили взрывы, предположительно, ставшие результатом украинских обстрелов. В результате одного из взрывов погибли несколько человек.

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