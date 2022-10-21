ISW: Риск наступления ВС РФ из Беларуси на Украину - низкий

В Институте изучения войны считают, что угроза наступления из Беларуси на север Украины невелика. Российская сторона, вероятно, продолжает фальсифицировать информацию о продвижении в районе Бахмута, отмечают в ISW.

Риск российского наступления из Беларуси на север Украины остается низким, несмотря на предупреждение заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины, бригадного генерала Алексея Громова от четверга, 20 октября. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW). Громов отмечал, что вероятность подобной угрозы растет и что российские войска могут атаковать северо-запад Украины, чтобы нарушить линии снабжения со стороны западных стран-партнеров.

"Такое развитие событий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не имеют возможности даже вмешаться в ход поставок по украинским линиям снабжения с запада посредством наземного наступления", - полагают американские аналитики.

Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад находится в 30 км от белорусской границы. При этом Припятские болота на севере Украины и Беларуси делают маневренную войну через международную границу в Волынской и Ровненской областях исключительно сложной, уверены эксперты.

Кроме того, Украина посредством автомобильной и железнодорожной сетей имеет достаточно узлов взаимодействия с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. В этой связи повторное российское вторжение из Беларуси не сможет серьезно подорвать украинские логистические линии - без более глубокого вторжения, чем во время битвы за Киев в начале войны, когда российские силы были наиболее сильны. Сейчас же ВС РФ значительно ослаблены, констатируют в ISW.

В то же время 20 октября на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Беларусь может сконцентрировать живую силу на границе, чтобы заблокировать украинские силы на севере Украины и предотвратить их развертывание в зоне активных действий на юге и востоке страны, напомнили аналитики.

Россия, вероятно, продолжает подготовку к атаке "под чужим флагом" на Каховскую ГЭС

Комментируя динамику на других направлениях, сотрудники Института изучения войны, в частности, указали, что Россия, по всей видимости, продолжает подготовку к атаке "под чужим флагом" на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

Российские ВС, вероятно, создают условия для вывода военных и оккупационных сил с западного берега Днепра в преддверии украинского наступления, пишут эксперты далее.

В Белом доме 20 октября подтвердили, что иранские военные находятся в аннексированном Россией Крыму, чтобы помочь в проведении атак беспилотников на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Тегеран оказывает военную поддержку российским силам - несмотря на новые международные санкции, вероятно, отчасти потому, что с помощью Москвы хочет разрушить мировой порядок, возглавляемый США, констатируют в Институте изучения войны.

ISW: Москва фальсифицирует информацию о продвижении в районе Бахмута

По данным ISW, российская сторона, вероятно, продолжает фальсифицировать информацию о продвижении в районе Бахмута, чтобы заявить об успехах по крайней мере в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины.

Российские власти на местах и министерство обороны РФ продолжают обвинять друг друга в военно-административных неудачах, подтверждают специалисты.

Ранее в Европарламенте сочли белорусского правителя Александра Лукашенко соучастником войны в Украине. Евродепутаты призвали подготовить в отношении режима Лукашенко новый пакет жестких санкций и готовы незамедлительно ввести его в действие, если белорусские власти начнут вторжение в Украину. Данные меры анонсированы на фоне недавних заявлений Лукашенко о развертывании региональной группировки войск Союзного государства в Беларуси и о проверке боеготовности белорусских ВС.

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