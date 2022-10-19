Почему Зеленский не признает Тихановскую лидером Беларуси?

Светлана Тихановская предложила Владимиру Зеленскому установить дипотношения с ее переходным кабинетом. Что думают о ее нем в Украине и какие планы в отношении Беларуси строят на послевоенный период - у DW.

На фоне заявления Александра Лукашенко о развертывании региональной группировки войск Союзного государства в Беларуси лидер белорусской опрозиции Светлана Тихановская 10 октября обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением создать альянс с демократической Беларусью и установить дипотношения с ее Объединенным переходным кабинетом. А представитель кабинета Валерий Ковалевский отправился в Украину - для контактов с ее властями.

Между тем в Киеве обращение Тихановской вызвало волну критики. 14 октября депутат Верховной рады, член президентской партии "Слуга народа" Александр Мережков интервью Радio Свобода Україна заявил, что Киев не признает переходный кабмнет лидера демсил Беларуси: "Позиция Тихановской по отношению к России и Путину недостаточно четкая". Чуть ранее его коллега по фракции Богдан Яременко написал колонку в "Европейской правде" , в которой предложил воздержаться от контактов с Тихановской, а вместо этого создать альтернативную площадку для объединения белорусской оппозиции на базе полка Калиновского, входящего в состав ВСУ.

DW расспросила украинских и белорусских политологов о том, почему, по их мнению, Владимир Зеленский не отозвался на призыв Светланы Тихановской и чего ожидают в Киеве от ее кабинета и белорусской оппозиции в целом.

"А что это даст Киеву?"

Все аргументы, которые используют критики Тихановской в Киеве, - попытка рационально обосновать, почему в Украине сейчас воздерживаются с признанием Тихановской лидером Беларуси, считает украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его мнению, нежелание ее признавать в таком качестве объявляется несколькими причинами, но главная заключается в следующем: "В признании Тихановской заинтересована сама Тихановская. А что это даст Киеву? Киеву нужны игроки, которые смогли бы влиять на внутриполитическую ситуацию в Беларуси, помогли бы в организации конкретных действий в противодействии возможной агрессии со стороны Беларуси".

"Тихановская не может ничего предложить, никакого конкретного плана, потому что у нее нет ресурса, - добавляет белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. - Такие эфемерные материи как легитимность, поддержка белорусского народа, конечно, важны, но из них в данный момент нельзя извлечь пользу. Для Зеленского сейчас важны прикладные и осязаемые ресурсы, которые могут дать страны Запада, но не может дать Тихановская".

Политический аналитик Артем Шрайбман Фото: privat

Для Украины интересны те, кто действует на территории Украины в ее интересах (например, полк Калиновского. - Ред.) или влияют на события внутри Беларуси, продолжает Игорь Тышкевич, уроженец Беларуси, аналитик Украинского института будущего. "Влиять на белорусскую диаспору в Вильнюсе или Варшаве - для Украины эта задача не стоит априори. Нет конкретного плана - нет разговора", - пояснил он.

"Не злить Лукашенко"

Другой важной причиной того, почему Зеленский игронирует инициативу Тихановской, политологи называют нежелание Киева усложнять отношения с властями в Минске, поскольку, по их оценке, сохраняется риск прямого вступления Беларуси в войну против Украины. "Киев не хочет провоцировать Лукашенко, троллить его контактами с белорусской оппозицией, потому что опасается открытия второго фронта на севере”, - считает белорусский политолог и журналист Валерий Карбалевич.

С ним согласен и Владимир Фесенко, отмечающий опасения Украины по поводу того, что признание ею кабинета Тихановской может стать поводом, последней каплей, которая перенолнит чашу терпения Лукашенко и склонит его к прямому нападению. Но Фесенко не исключает и обратной реакции: "Если Беларусь все-таки вступит в войну (на стороне России. - Ред.), то тогда я не исключаю, что Киев признает правительство Тихановской в ответ на агрессию".

Впрочем, Артем Шрайбман находит этот аргумент не очень состоятельным, потому что, по его выражению, позиция Минска в отношении Киева определяется не тем, как Зеленский выстраивает связи с Тихановской, а тем, что делает Россия на белорусской территории и как она втягивает Беларусь в войну.

С аргументом "не злить Лукашенко" не согласен и Игорь Тышкевич: "Обратите внимание, сколь резкой является риторика официального Киева в адрес Беларуси. Украина сегодня работает на то, чтобы испугать Лукашенко. Может ли Тихановская испугать Лукашенко? Нет. Соответственно, в этом смысле она не представляющий ценности ресурс, она не нужна".

"Киев не хочет сейчас отдавать козыри Тихановской"

На фоне успехов на фронте Киев задумывется, кто придет к власти в Беларуси после Лукашенко, и пытается оставить место для маневра в послевоенный период, констатируют наблюдатели. В случае победы в войне Украина сможет существенно влиять на то, кто может прийти к власти в Беларуси, полагает Владимир Фесенко. По его словам, Киев не хочет торопиться и отдавать свои козыри Тихановской, а намерен их приберечь на послевоенный период.

Белорусский аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич Фото: privat

"Если сейчас признать Тихановскую, этот выбор сделан заранее. Сейчас она - символ белорусской революции. А сможет ли она быть лидером в послевоенный период - здесь могут быть сомнения. Киеву нужна такая фигура, с которой можно сотрудничать, а не отдавать все на откуп человеку, который, возможно, не будет восприниматься как однозначный лидер Беларуси”, - уточнил укракинский эксперт.

О том, что Свеитлана Тихановская не представляет всю белорусскую оппозицию и этот факт заметно отражается на позиции Киева, говорит и Игорь Тышкевич: "Украине интересен процесс влияния на умы белорусов и на формирование новых элит в Беларуси, которые положительно относятся к Украине. Даже исследования белорусских наналитиков Chatham House, которые по настроениям близки к окружению Тихановской, показывают, что общество в Беларуси расколото, Тихановская имеет влияние лишь на часть одной группы, 25-30%. А что с остальными 70%?".

Что говорят в кабинете Тихановской?

О том, как отреагировали в кабинете Светланы Тихановской на критику ее инициптивы украинскими парламентариями, DW узнала у Валерия Ковалевского, который как раз в эти дни был с визитом в Киеве и провел встречи, в том числе с депутатами Верховной рады.

"Сегодня Украина делает самую сложную работу, защищает независимость своей страны и всей Европы, поэтому она имеет право требовать конкретных действий. Мы, со своей стороны, пытаемся сделать большее. Но для этого нам нужна, в том числе, поддержка Украины. Мы можем делать больше, если объединим усилия и получим политическую поддержку от украинских властей. Это та ситуация, когда один плюс один - равно пять, а не два", - подвел итог Ковалевский.

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