Антивоенная конференция: "Делать все, чтобы помочь Украине"

"Украина - это моральное испытание, которое определит не только будущее России, но и российской оппозиции. Разъединенная оппозиция, которая соревнуется за признание и ожидает особого обращения просто за противостояние Путину, не преуспеет. А оппозиция, которая отрицает империализм и колониализм, имеет финальный шанс восприниматься серьезно и даже присоединиться к Западу. Вот задание для этого форума", - такими словами бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес открывал 5-ю Антивоенную конференцию, которая 1-2 октября проходила в Таллине. На мероприятии, организованном Форумом свободной России, выступили российские оппозиционеры, а также украинские и западные политики и эксперты.

Для победы Украины нужны совместные действия

По сравнению с предыдущими Антивоенными конференциями выступления спикеров форума в этот раз были более воинственными. К тому же накануне участники конференции приняли резолюцию, в которой призвали поддерживать вооруженную борьбу ВСУ и добровольческих объединений граждан РФ, а также заявили о признании любых форм силового сопротивления путинизму со стороны россиян.

Народный депутат Украины Олег Дунда напомнил про реакцию россиян на мятеж Пригожина и заявил, что обычные граждане готовы поддерживать только силу. Рассуждая о популярном тезисе, что победа Украины принесет демократизацию России, он отметил, что это невозможно, и наоборот, указал на необходимость совместных усилий. "Без рейдов по тылам России шансы на победу Украины невысокие. Российский оккупант в окопе должен понимать: пока он воюет на чужой земле, у него горит дом".

Участники дискуссии на Антивоенной конференции в Таллине Фото: Alexandrra Boguslawskaja/DW

Поддерживая этот тезис, депутат Государственной думы РФ в 2007-2016 годах Илья Пономарев указал, что необходимо просто драться. "Драться надо в рамках единой международной коалиции Раммштайн, лидером которой является Украина. Не надо спрашивать, правильно ли поступает Украина или нет. Есть военное командование, надо воспринимать себя как военный отряд и двигаться вперед".

Несмотря на недавний скандал с сексистскими высказываниями, желанным и тепло принятым спикером конференции стал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он выступил с речью, которую другие участники панели шутливо обозвали "мотивационный тренинг для поднятия настроения "хороших русских". Арестович указал на колоссальный потенциал российской оппозиции и назвал героями тех, кто противостоит путинскому режиму. "Украинцы и российская оппозиция должны объединить усилия, чтобы не дать заснуть западным элитам. Не дать им договориться с Путиным", - заявил Арестович.

Какие стратегии сопротивления есть у россиян?

Рассуждая о стратегиях сопротивления, координатор портала activatica.org Евгения Чирикова рассказала, что в 2017 году стали массово появляться grassroots (низовые) организации, которые отстаивали свои права. И хотя, по словам Чириковой, сейчас Путин придавил их бетонной плитой, активисты все равно очень много сделали для помощи украинским беженцам и продолжают это делать. "Для того, чтобы нам, гражданским активистам, быть готовыми к окну возможностей, нам нужно объединиться и продолжать то, что мы делаем. Нужно делать все, чтобы помочь Украине".

Руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис отметил важность донатов в ВСУ в моральном плане, хотя и указал, что они не смогут переломить ход войны. Он выступил против отказа от участия в грядущих президентских выборах 2024 года: "Есть общие цели и ценности, но разные фланги российских демсил делают разное, и делают движение сильнее. Так и с выборами. Если будет понятно, что можно будет нанести ущерб путинскому режиму, то это разумно".

В свою очередь сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин с этим не согласился: "Вы не можете говорить о том, что режим нелегитимный, но участвовать в выборах". Кроме того, Тютрин анонсировал практическую инициативу поддержки - 9 ноября пройдет аукцион по сбору средств для российских добровольцев, воюющих на стороне Украины: "Важна моральная составляются и демонстрация того, что мы готовы не словами, но и делами помогать людям, которые борются с оккупантами".

Без войны каждая семья в РФ была бы богаче на квартиру

Еще одной дискуссией на 5-ой Антивоенной конференции стало обсуждение экономических последствий войны. Российский экономист Владислав Иноземцев назвал экономику РФ вполне устойчивой и указал, что спас российскую экономику гибкий частный бизнес и рыночная экономика. "2-3 года такой модели не представляют риска. Да, будет расти инфляция, падать курс, мы видим итоги нынешнего года: рекордный экспорт зерновых, рост строительства, рекордный спрос на ипотеку". Кроме того, хотя в первый год войны Европа столкнулась с серьезными потерями, в целом война незначительно повлияла на мировую экономику.

Говоря об эффективности санкций, бывший государственный министр Эстонии Райво Варе отметил, что впервые санкции используются против страны с настолько большим объемом экономики, и в целом, введение санкций не может дать немедленный результат. "Россия занимает значительную часть сырьевого экспорта на мировых рынках, без этого миру было бы сложно. Сделать санкции такими, чтобы они были максимально эффективными, но не обрывали существующие поставки - это архисложная задача".

Украинский экономист из центра Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар представил свой доклад о "цене войны". По его словам, российская экономика из-за агрессии против Украины с начала 2015 года потеряла около 5,8 триллиона долларов - и эта оценка сделана при условии отсутствия развития экономики все эти годы. "В бытовом плане это значит, что семья в России недополучила новенький Range Rover или 2-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. То есть, если бы Россия просто сидела на месте и не лезла с войной к соседу, то каждая семья в РФ была бы богаче на 2-комнатную квартиру".

Простят ли хоть когда-нибудь украинцы россиян?

Не обошлось на Антивоенной конференции и без обсуждения "русской вины" за войну в Украине. Так, спикеры попробовали четко разграничить вину и ответственность. "Неправильно говорить про коллективную вину, она должна быть только индивидуальной. Но касательно ответственности, нам всем предстоит ее нести в виде репараций. Это неизбежно, и функция элиты - подготовить общество, что это состоится", - сказал политолог Дмитрий Орешкин, указав, что сам чувствует себя виноватым.

Правозащитник Николай Полозов говорит, что нужно говорить не только об ответственности россиян, но и о "путинферштеерах" и бизнесе, которые закрывали глаза на то, что происходит. "Даже сейчас в российских ракетах находят западные чипы. Есть ли в этом ответственность? Есть. Но также я не снимаю ответственность с россиян".

Отвечая на вопрос о том, смогут ли когда-нибудь украинцы простить россиян, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что для этого понадобятся многие поколения. "До тех пор пока хребет российской недоимперии не будет сломан, пока она не станет территорией, на которой можно жить по-другому, до тех пор в сознании украинского создания ничего не изменится".

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