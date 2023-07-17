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Арестович допустил разделение Украины по принципу ФРГ - ГДР

Александра Иванова
15 мин. назад

Вступление в НАТО части Украины, контролируемой Киевом, экс-советник офиса президента страны Алексей Арестович назвал "очень неплохой сделкой".

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (фото из архива)
Алексей АрестовичФото: Office of the President of Ukraine

Присоединение к НАТО территории Украины, контролируемой Киевом, с нераспространением гарантий альянса на часть страны, которая пока находится в российской оккупации, стало бы для Украины "суперисторическим шансом". Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире журналистки Юлии Латыниной на YouTube. Украинские и российские СМИ обратили внимание на это заявление в воскресенье, 16 июля.

"Давайте так. Часть оккупированных территорий остаются оккупированными, вне контроля украинского правительства. Скажем так, 80% (…) По сути мы большей частью государства, прекратив войну, вступаем в НАТО. Многие могут сказать, что это - суперисторический шанс", - указал Арестович.

При этом он напомнил суждения некоторых аналитиков о том, что Украине никто не предлагает отказываться от освобождения Крыма и других оккупированных территорий: "Просто предлагают делать это не военным путем, в силу отсутствия перспектив. Или делать это военным путем, но ценой уничтожения 200 000 мужского населения, генофонда, разрушенной экономики и всего остального".

По словам Арестовича, первый сценарий напоминает "вариант ФРГ - ГДР":"ФРГ вступает в НАТО, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются". "В принципе, это очень неплохая сделка. Она до некоторой степени аморальная, но очень неплохая", - отметил собеседник Юлии Латыниной.

Отсутствие приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

На завершившемся 12 июля саммите НАТО в Вильнюсе Украина, вопреки ожиданиям Киева, не получила приглашения вступить в Североатлантический альянс в конкретные сроки. Вместо этого было объявлено об измененной процедуре для Украины с отменой Плана действий к членству (ПДЧ). Кроме того, в НАТО заверили президента Украины Владимира Зеленского, что его страна станет членом альянса после победы в войне с Россией.

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