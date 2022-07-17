Цены на газ: когда лопнет газовый пузырь?

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Биржевые цены на газ превысили показатель в 3000 долларов за тысячу кубометров. До вторжения России в Украину они были в 10 раз ниже. Резкий рост цен на "голубое топливо" у многих вызывает вопросы.
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