Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

На 188-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 30 августа (время московское).

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За несколько недель Россия потратила не менее 10 крылатых ракет "Калибр" на поражение ложных целей. По информации газеты The Washington Post, украинские военные делают деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS, которые объективы российских беспилотников не могут отличить от настоящих. Именно использование таких фальшивых целей объясняет заявления военного командования РФ об уничтожении образцов западного оружия. "Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже отправили", - цитирует газета американского дипломата.

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Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев в преддверии запланированного на эту неделю посещения оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщает CNN, визит проходит на фоне возобновления обстрелов объекта и растущих опасений по поводу возможной ядерной аварии. Ожидается, что эксперты МАГАТЭ пробудут на станции с 31 августа по 3 сентября.

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Российский газовый монополист "Газпром" проинформировал французскую Engie, что сокращает поставки газа "из-за разногласий между сторонами по поводу применения некоторых контрактов". "Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных потребностей, и приняла ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны "Газпрома", - заявили во французской компании. В целом, Франция получает от России около 17 процентов потребляемого газа.

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Количество украинских учащихся в немецких школах, по данным объявленным в рамках конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии (KMK), достигло 163 253 человек. По сравнению с предыдущей неделей оно выросло на 3650 учащихся. При этом еще не все федеральные земли обнародовали текущую информацию из-за продолжающихся в ряде регионов летних каникул. Число учащихся, указанное КМК, относится к общеобразовательным школам и профессионально-техническим училищам.

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За минувшие сутки украинская армия уничтожила около 450 российских военных. Как указывается в новой сводке Генштаба ВСУ, суммарные потери РФ с начала полномасштабной войны составляют уже 47 550 человек. Кроме того, в течение понедельника ВСУ уничтожили еще 7 танков, 19 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 системы ПВО, 1 вертолет, 3 вражеских БПЛА.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что в результате провалившейся попытки наступления "в Николаевской и Херсонской областях потери украинской армии в живой силе составляют более 560 человек". "В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25", - указали в ведомстве.

Пять человек погибли в результате очередного обстрела Харькова

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Российские военные обстреляли центральную часть Харькова, сообщается в Telegram-канале мэра города Игоря Терехова. По информации главы Харьковской областной военной администарции Олега Синегубова, в результате восьми ракетных ударов погибли пять человек, еще семь получили ранения.

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По мнению военной разведки Минобороны Великобритании, российские войска в районе оккупированного Херсона, несмотря на усилия по укреплению группировки, испытывают проблемы с личным составом и снабжением. Большинство российских подразделений вокруг Херсона остаются недоукомплектованными и находятся в сильной зависимости от путей снабжения через паромные переправы и понтонные мосты. Смогут ли россияне противостоять начавшемуся украинскому контрнаступлению в регионе, в решающей степени зависит от того, окажется ли успешной реорганизация оперативного командования, показавшего свою неэффективность в начале вторжения, говорится в отчете британского оборонного ведомства.

Украинские Telegram-каналы: В Херсоне прогремели взрывы

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Во вторник утром в оккупированном Херсоне прогремели взрывы, сообщается в украинских Telegram-каналах. Официальные источники пока не комментируют происходящее. "В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов", - говорится в одном из сообщений.

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Запорожская АЭС Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Оккупационные власти Запорожской области заявили, что во вторник утром Вооруженные силы Украины "нанесли очередной удар по территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре". В сообщении утверждается, что есть попадания около хранилища отработанного топлива.

Москва и Киев обвиняют друг друга в обстреле территории ЗАЭС. Ранее возглавлявший администрацию Энергодара до оккупации Дмитрий Орлов и руководство украинского "Энергоатома" обвинили российские войска в нанесении ударов по городу.

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Министры обороны стран-членов Евросоюза с участием высокопоставленных чиновников ООН, НАТО и представителей Европарламента во вторник в Праге обсудят последствия войны, развязанной в Украине Россией, для безопасности стран ЕС. В работе одного из заседаний неформального Совета ЕС по обороне планируется участие по видеосвязи украинского министра обороны Алексея Резникова, сообщается в опубликованном советом документе.

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Москва пытается сохранить видимость военных успехов в Украине, делая пренебрежительные заявления о контрнаступлении украинских вооруженных сил в Херсонской области, говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны ISW . При этом отмечается, что украинское руководство намеренно не комментирует действия своих военных в контрнаступательной операции. Ряд западных СМИ уже заявили о нескольких освобожденных от оккупации населенных пунктах.

Украинские военные наносят успешные удары по логистическим целям противника. Мосты под Херсоном, по мнению аналитиков, как основные пути переброски боеприпасов и техники не эксплуатируются. Россияне пытаются использовать для снабжения понтонную переправу.

Австрия - против запрета на выдачу виз россиянам

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Австрия вновь выразила несогласие с возможным запретом на выдачу шенгенских виз россиянам. "Было бы абсурдно прямо сейчас перекрывать дорогу на Запад критическим голосам в России", - заявил немецкому изданию Die Welt министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Полный запрет на выдачу виз гражданам РФ не только грозит прекращением последних контактов с российским гражданским обществом, но станет контрпродуктивным в борьбе с российской пропагандой, отметил он.

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Российские военные нанесли удар по городу Запорожье, утверждает глава областной администрации Александр Старух. По предварительной информации, пострадавших нет, а существенных разрушений на объектах инфраструктуры не зафиксировано.

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МИД Украины выразил обеспокоенность послу Турции в свете сообщений СМИ о вероятной перевозке российских зенитно-ракетных комплексов С-300 из Сирии в РФ через пролив Босфор на судне Sparta II. Судно подпадает под определение военного корабля из Конвенции Монтрё о статусе проливов, подчеркнул официальный Киев.

О предполагаемой переброске ЗРК в Россию стало известно из данных израильской компании ImageSat International (ISI), специализирующейся на спутниковой съемке. В апреле она получила снимки ЗРК в сирийском городе Масьяф, в конце августа на кадрах была пустая площадка. В первой половине августа компоненты С-300 были запечатлены на снимках из Тартуса, на более поздних кадрах они отсутствуют. В ISI пришли к выводу, что ЗРК погружен на борт Sparta II, вышедшего из Тартуса в Новороссийск.

Турция в конце февраля предостерегла все страны от прохода военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что официальная Анкара намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё.

Как следует из документа, в мирное время черноморские государства могут проводить через проливы свои военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. В военное время - если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война - она имеет право запрещать проход через проливы любых военных кораблей.

The Washington Post: Иран передал России беспилотники для войны в Украине

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Беспилотник Shahed-129 в Тегеране (фото из архива) Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов для применения в войне против Украины. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, близких к спецслужбам. Речь идет о беспилотниках Mohajer-6 и Shahed, указали представители администрации президента США. Российская сторона при первых испытаниях аппаратов столкнулась с многочисленными сбоями в их работе, отмечает газета.

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Переправа через Днепр, которую российская армия налаживала в районе села Львово в Херсонской области, уничтожена украинскими военными. Такие данные приводит Оперативное командование "Юг" .

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По захваченному российскими войсками городу Новая Каховка в Херсонской области нанесен ракетный удар, утверждают оккупационные "власти", не приводя сведений о пострадавших. По их словам, город остался без электричества и водоснабжения. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

Зеленский: Будем гнать военных РФ к украинской границе

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Украинские военнослужащие в Донецкой области Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Украинская армия будет гнать российские войска до границы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к соотечественникам. "К нашей границе, линия которой не изменялась", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что провел серию совещаний с представителями армии, военно-промышленного сектора и правительства, однако не стал раскрывать подробности. "Важная тематика, озвучивать ее - неправильно. Но результат со временем видят все. Видят, когда наши защитники уничтожают логистику, базы, командные центры врага. Это - продолжим", - заверил президент Украины.

Зеленский обратился и к российским военнослужащим. "Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию - что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", - отметил украинский лидер.

Хроника событий 29 августа 15.00 - 23.59 >>>

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