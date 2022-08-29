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Запорожская АЭСФото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO
ПолитикаУкраина

Делегация МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

Крупнейшая в Европе атомная электростанция подвергается массированным обстрелам. Эксперты опасаются, что в результате может произойти атомная авария наподобие чернобыльской.

https://www.dw.com/ru/delegacia-magate-napravlaetsa-na-zaporozskuu-aes/a-62957954

На Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), подвергавшуюся в последнее время массированным обстрелам, направляется делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "День настал. Миссия поддержки и содействия МАГАТЭ находится в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь возможностью возглавлять эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС на этой неделе", - написал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 29 августа.

В Запорожье может произойти ядерная катастрофа наподобие чернобыльской

В последние недели территория ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам. Украина и Россия возлагают друг на друга ответственность за это. Обстрелы вызвали опасение, что в Запорожье может произойти атомная катастрофа наподобие чернобыльской. На Запорожской АЭС шесть атомных реакторов. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе.

Согласно украинским сообщениям, 25 августа ЗАЭС в результате очередного обстрела была впервые в истории полностью отключена от сети. На следующий день подача электроэнергии была восстановлена. Украинская компания-оператор "Энергоатом" назвала причиной инцидента "действия агрессора", то есть российской армии.

Запорожская АЭС находится неподалеку от полуострова Крым, аннексированного Россией у Украины в 2014 году. "Энергоатом" опасается, что Россия планирует подключить ЗАЭС к крымской энергосети.

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