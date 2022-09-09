Россиянам станет гораздо труднее получить турвизу в ЕС

Совет ЕС принял решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. К гражданам России будут применяться общие правила визового кодекса, указали в пятницу, 9 сентября, в пресс-службе Совета.

"Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности", - подчеркнул первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. "Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия нарушила это доверие и попрала фундаментальные ценности нашего международного сообщества", - отметил он. "Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу", - добавил Ракушан.

Суть ужесточений

Обычный режим предполагает, что сумма визового сбора для всех заявителей из РФ увеличится с 35 до 80 евро. С 10 до 15 дней возрастет стандартный срок принятия решения консульствами по заявлениям на получение виз. Он может достигать 45 дней в отдельных случаях, когда требуются дополнительные проверки. Заявители больше не будут автоматически иметь беспрепятственный доступ к визам, действительным для многократного въезда в Шенгенскую зону. Правила их выдачи ужесточаются. При подаче заявлений граждане РФ должны будут предоставить полный перечень документов, они больше не смогут воспользоваться сокращенным списком, который предусмотрен упрощенным режимом.

Ожидается, что постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 9 сентября 2022 года. Оно вступит в силу в день его принятия и начнет применяться с 12 сентября 2022 года.

Приостановка - ответ на возросшие риски

Ранее, 6 сентября, Европейская комиссия (ЕК) обнародовала предложения о полной приостановке действия соглашения. "Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна иметь права на упрощенный визовый режим, пока она продолжает проводить деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах", - подчеркнули в Брюсселе. "Приостановка является ответом на возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и национальной безопасности государств-членов в результате военной агрессии России против Украины", - констатировали там.

Граждане РФ больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения виз, предупредили в ЕК. Еврокомиссия также предложила странам Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных Россией регионах Украины, которые Москва пытается аннексировать.

"Россияне не должны иметь легкого доступа в Европейский Союз, а поездка в ЕС в качестве туриста не является правом человека", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Европейский Союз "останется открытым для некоторых категорий российских заявителей на визу, путешествующих по жизненно важным целям, включая, в частности, членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества", пообещали в Еврокомиссии.

Смотрите также: