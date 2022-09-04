США не поддержали визовые ограничения ЕС против россиян

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что за войну против Украины нельзя наказывать всех россиян. При этом он подчеркнул, что в Украине Россия воюет не против НАТО, а против украинского народа.

США не поддержали планов стран Евросоюза ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу "Дождь", обнародованном в воскресенье, 4 сентября, выразил мнение, что за войну России против Украины нельзя наказывать весь российский народ.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. И конкретно привлекать к ответственности членов его олигархии, сторонников режима, которые были вовлечены в войну с Украиной. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина - это продуктивная мера. Мы считаем, что это (визовый вопрос. - Ред.) не следует превращать в войну со всем российским народом", - сказал Кирби.

Кирби: Война против народа Украины

По словам представителя Пентагона, "беспричинную войну в Украине насаждают президент России и его приближенные. И сами россияне не должны в результате этого страдать". При этом Кирби подчеркнул, что в Украине Россия воюет отнюдь не с США и НАТО, а с украинским народом. "Это - Россия против народа Украины. Это Путин 24 февраля решил вторгнуться в соседнюю страну совершенно без повода, совершенно без какого-либо законного оправдания", - сказал американский чиновник.

Джон Кирби также отметил, что боевые действия могут закончиться в любой день, как только президент России решит вывести войска с территории Украины. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Путин так поступит и потому предупредил, что США будут помогать украинской армии столько, сколько потребуется.

31 августа главы МИД стран ЕС договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время они не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз гражданам РФ, чего добавились в первую очередь страны Балтии и Польша. В связи с этим Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили, что рассмотрят возможность введения ограничений на въезд граждан России с европейскими визами.

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