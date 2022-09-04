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Джон Кирби, представитель министерства обороны США
Представитель Пентагона Джон КирбиФото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

США не поддержали визовые ограничения ЕС против россиян

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что за войну против Украины нельзя наказывать всех россиян. При этом он подчеркнул, что в Украине Россия воюет не против НАТО, а против украинского народа.

https://www.dw.com/ru/ssa-ne-podderzali-vizovye-ogranicenia-es-protiv-rossian/a-63014255

США не поддержали планов стран Евросоюза ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу "Дождь", обнародованном в воскресенье, 4 сентября, выразил мнение, что за войну России против Украины нельзя наказывать весь российский народ.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. И конкретно привлекать к ответственности членов его олигархии, сторонников режима, которые были вовлечены в войну с Украиной. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина - это продуктивная мера. Мы считаем, что это (визовый вопрос. - Ред.) не следует превращать в войну со всем российским народом", - сказал Кирби.

Кирби: Война против народа Украины

По словам представителя Пентагона, "беспричинную войну в Украине насаждают президент России и его приближенные. И сами россияне не должны в результате этого страдать". При этом Кирби подчеркнул, что в Украине Россия воюет отнюдь не с США и НАТО, а с украинским народом. "Это - Россия против народа Украины. Это Путин 24 февраля решил вторгнуться в соседнюю страну совершенно без повода, совершенно без какого-либо законного оправдания", - сказал американский чиновник.

Джон Кирби также отметил, что боевые действия могут закончиться в любой день, как только президент России решит вывести войска с территории Украины. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Путин так поступит и потому предупредил, что США будут помогать украинской армии столько, сколько потребуется.

31 августа главы МИД стран ЕС договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время они не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз гражданам РФ, чего добавились в первую очередь страны Балтии и Польша. В связи с этим Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили, что рассмотрят возможность введения ограничений на въезд граждан России с европейскими визами.

Смотрите также:

Что будет с шенгенскими визами для россиян

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