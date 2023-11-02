Бербок призвала провести фундаментальную реформу ЕС

ЕС должен сохранить дееспособность после вступления новых стран, считает глава МИД ФРГ. Она предложила отступить от принципа единогласных решений в ЕС и отказаться от расширения Еврокомиссии и Европарламента.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила с предложениями по проведению основополагающих реформ Европейского Союза. Перемены необходимы для того, чтобы сохранить способность организации действовать даже после планируемого присоединения новых стран, заявила она в четверг, 2 ноября, на конференции глав внешнеполитических ведомств европейских стран в Берлине. При этом глава МИД ФРГ указала на "неконтролируемый" риск внутренней блокады и снижения дееспособности Евросоюза после его расширения до 36 членов и более.

"Как мы можем обеспечить продолжение работы наших институтов даже тогда, когда в ЕС будет дюжина новых членов?" - спросила она и указала на необходимость ответить на этот вопрос в ближайшие годы. По ее словам, расширение Евросоюза не означает его автоматического усиления, и ему предстоит "не только украсить свой фасад, но и укрепить свою конструкцию". Если число стран ЕС увеличится почти на треть, то организации необходима "прочная структура от подвала до крыши", добавила она.

"Необходимы смелые решения"

При этом Бербок представила ряд идей для обсуждения внутри ЕС. По ее мнению, в Евросоюзе должно приниматься больше решений в соответствии с принципом большинства голосов (вместо принципа единогласной поддержки всех членов), а состав Еврокомиссии и Европарламента не должен увеличиваться после присоединения к ЕС новых стран. Кроме того, необходимо быстрее наказывать нарушающие европейское законодательство страны, а планирующие вступить в Евросоюз государства следует раньше интегрировать в процессы принятия решений в рамках организации, считает глава МИД Германии.

"Решение этой проблемы требует смелых решений", - уверена она. ЕС может стать сильным игроком только в том случае, "если мы сделаем то, перед чем долго отступали - пересмотрим образ работы нашего Союза", убеждена Бербок. Она указала, что для Германии такие преобразования среди прочего будут означать временное отсутствие собственного комиссара в ЕС.

По словам немецкого министра, она осознает всю сложность и длительность такого процесса, но эти усилия необходимы и должны по возможности привести к результатам в течение следующей легислатуры Европарламента с 2024 по 2029 годы. Она выразила надежду, что конкретный план реформ будет определен в первой половине 2024 года при бельгийском председательстве в ЕС.

Бербок: Сердце Европы бьется в Киеве

Одновременно Бербок в очередной раз заверила в особенности Украину и Молдову в возможности вступления в ЕС. "Сердце Европы бьется в Киеве", - заявила она. Помимо эих стран, кандидатами на членство в Евросоюзе являются Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Северная Македония и Турция.

В организованной германским МИДом конференции участвуют министры иностранных дел 17 стран ЕС и государств, стремящихся вступить в него в ближайшие годы, в том числе, Украины и Турции. Еще 11 стран представлены на уровне государственных секретарей во внешнеполитических ведомствах, сообщил МИД ФРГ. Конференция организована Германией совместно с председательствующей в Совете ЕС Испанией.

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