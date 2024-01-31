Выделит ли ЕС 50 млрд евро Украине? Саммит покажет

1 февраля лидеры 26 стран Евросоюза будут добиваться единогласного решения по предоставлению 50 млрд евро Киеву из бюджета. Против - Орбан. "Решение - в руках лидеров, в частности одного из них", - говорят в Брюсселе.

Выделит ли Европейский Союз 50 миллиардов финансовой помощи Украине из бюджета? Это центральный вопрос специального Европейского совета, на который лидеры стран ЕС собираются в четверг, 1 февраля, в Брюсселе. Ожидается, что в заседании Европейского совета по видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Из 27 государств ЕС все, кроме одного, выступают за предоставление этой суммы Киеву из долгосрочного бюджета до 2027 года. Против - уже традиционно - Венгрия. В этом отношении ничего не изменилось с последнего саммита Евросоюза, прошедшего в середине декабря 2023 года. Тогда странам хоть и не без уловок, но удалось утвердить решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, которому препятствовал Будапешт. А вот согласование бюджета с заложенной в него помощью Украине венгерский премьер-министр Орбан все же заблокировал.

Компромисс с Венгрией, но не любой ценой

За это время Брюссель, Киев и представители стран Евросоюза усилили диалог с венгерскими властями на разных уровнях вплоть до высшего. Однако даже за несколько часов до нового саммита, который созвали специально, чтобы закрыть срочный вопрос с бюджетом, непонятно, удастся ли Евросоюзу найти компромисс среди всех его 27 членов. Как сказали DW несколько источников в ЕС, на это по-прежнему делается основной расчет. "Предпочтительно решение, принятое всеми 27 странами. Для нас это приоритет, но не любой ценой", - указал высокопоставленный европейский дипломат.

По его мнению, пространство для диалога с Венгрией еще есть. Например, ежегодные дебаты о том, как Украина расходует выделенные средства, - это вполне реалистичная мера, уверен дипломат. Однако это должна быть дискуссия, а не возможность для Венгрии накладывать вето на помощь Украине каждый год, подчеркивают в Брюсселе. Это условие, выдвинутое Будапештом, отвергают остальные страны, поскольку оно противоречит концепции долгосрочного бюджета.

Виктор Орбан Фото: Omar Havana/AP/picture alliance

И это условие не единственное. Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что венгерская сторона представила целый список требований для принятия бюджета. "Такие условия неприемлемы", - сказал он. "На самом деле они хотят получить деньги, заблокированные в бюджете ЕС", - указывает европейский дипломат, имея в виду предназначенные для Венгрии миллиарды евро из фондов восстановления и единства Евросоюза. По его словам, для Орбана это возможность "шантажировать институты ЕС" и он хотел бы сохранить этот рычаг воздействия на будущее. "Украина для него не главное", - убежден дипломат.

Новый документ на столе как вариант для Венгрии

Однако если еще за два дня до саммита у его участников не было никакого предварительного документа с результатами, то меньше чем за сутки ситуация изменилась. На столе появился проект выводов Европейского совета, в котором есть один новый пункт по сравнению с декабрем: предлагается каждый год проводить дебаты по пакету помощи Украине на основе отчетов Еврокомиссии. "Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации программы помощи с целью выработки рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, сложившейся в результате агрессивной войны России против Украины", - говорится в проекте выводов от 30 января, попавшем в распоряжение агентства Reuters.

Послы стран ЕС положительно отозвались об этом варианте, подчеркнув, что его цель - мониторинг реализации программы помощи, а не подвержение сомнению самого ее принципа, сообщил другой европейский дипломат. Предложение Венгрии они назвали "четкой красной линией". "Решение находится в пределах досягаемости, и оно лежит в руках лидеров, и в частности одного из них", - таким был коллективный месседж послов стран ЕС накануне саммита. "Будем надеяться, что мудрость и ответственность завтра возобладают", - сказал европейский дипломат.

А если Орбан не снимет вето?

В Брюсселе понимают, что если единогласного решения 27 участников саммита достичь не удастся, придется переходить к решению 26 стран, без Венгрии. О том, каким оно должно быть, согласия среди стран пока нет, сообщил один из дипломатических источников DW. Поскольку финансовая помощь Украине - дело срочное, то есть вариант использовать для ее выделения внебюджетный инструмент, как это было сделано с текущим пакетом макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро. Дипломат указал, что такой механизм не может быть выработан в тот же день 1 февраля, и на это потребуется некоторое время. "Технически это возможно, но с политической точки зрения есть сложности", - пояснил он, не вдаваясь в подробности.

В качестве санкций в отношении Будапешта некоторые голоса в Евросоюзе предлагают, например, лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, которое по праву должно перейти к ней в июле. В таком случае после Бельгии эта функция достанется Польше. Однако высокопоставленный чиновник ЕС подчеркнул, что у Брюсселя "нет планов по оказанию давления на Венгрию".

На повестке дня и военная помощь Украине

Производство боеприпасов в Германии Фото: Sepp spiegl/IMAGO

На саммите также обсудят военную помощь Украине из Европейского фонда мира и новое предложение внешнеполитической службы Евросоюза и Еврокомиссии. "До сих пор эти средства использовались, чтобы профинансировать списание прежних существующих материалов и замену их новыми. Теперь направленность больше на поддержку производства - нового производства - европейской оборонной промышленности. Таким образом, фонд должен делать и то, и другое - финансировать поддержку Украины и подталкивать европейскую промышленность к увеличению мощностей", - пояснил накануне саммита верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Как считает один из европейских дипломатов, нужды Украины должны стоять во главе угла реформы Европейского фонда мира.

Статус дискуссии об этом таков: большинство стран настаивает на выделении 5 миллиардов евро ежегодной военной помощи Украине, однако единодушия по этому вопросу пока нет. "Наша задача - достичь согласия об общей цели: продолжать и наращивать помощь Украине", - сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. А конечной целью является поставка оружия Киеву, подчеркнул он.

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