Байден и лидеры Евросоюза обсудили Россию, Китай и коронавирус

Отношения с Россией, Китаем, Турцией, а также борьба против пандемии коронавируса и изменения климата стали главными темами обсуждения участников саммита Европейского Союза, состоявшегося в четверг, 25 марта, в режиме онлайн. Поздним вечером того же дня к диалогу присоединился президент США Джо Байден, сообщает корреспондент DW.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала разговор с Байденом "особым пунктом" повестки дня саммита. "Имеется много общего, что мы хотим развивать", - заявила Меркель на пресс-конференции по окончании встречи. По ее мнению, разговор лидеров стран Евросоюза с Байденом стал важным свидетельством более тесного сотрудничества Евросоюза с США. Одновременно глава германского правительства выразила надежду на то, что Джо Байден сможет лично участвовать в саммите ЕС нынешним летом. В последний раз глава Белого дома присутствовал на саммите Евросоюза в апреле 2009 года, это был Барак Обама. Джо Байден в то время занимал должность вице-президента США



Стратегическую дискуссию о России перенесли на следующий саммит ЕС

Общение лидеров стран Евросоюза с президентом США длилось около получаса. Кроме Байдена, выступили лишь глава Европейского совета Шарль Мишель и Антониу Кошта, премьер-министр Португалии, которая в текущем полугодии председательствует в Совете ЕС. Мишель назвал президентство Байдена "историческим шансом придать новый импульс" сотрудничеству Европы с США. Отдельное внимание он уделил угрозам со стороны новых авторитарных режимов. "Используя новые инструменты, такие как дезинформация, кибератаки и гибридные угрозы, они злоупотребляют правилами или искажают их, чтобы атаковать демократию", - заявил Мишель, не уточнив, какие страны имеет в виду. После этого он упомянул Россию, Китай и Иран, призвав Байдена "объединить силы, чтобы построить более справедливый, зеленый и демократический мир".

На саммите ЕС 25-26 марта планировалось провести "стратегическую дискуссию" об отношениях с Россией. Но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом эта встреча проходит в режиме видеоконференции, и в таком формате полноценное обсуждение России решили отложить до следующего саммита, который состоится в июне.

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