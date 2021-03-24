ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок

Евросоюз экспортировал больше доз вакцин от коронавируса, чем использовал для прививок среди жителей стран ЕС. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которое она сделала на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем по итогам видеосаммита глав стран ЕС. Документ в четверг, 25 марта, приводит пресс-служба ЕК.
Так, по словам фон дер Ляйен, с 1 декабря 2020 года по 25 марта "общее количество вывезенных из Европейского Союза доз возросло до 77 млн".
"Это говорит о том, что Европа является регионом, который экспортирует больше всего вакцин во всем мире", - отметила она.
Поставки в рамках механизма COVAX
Председатель ЕК напомнила, что поставки, в частности, осуществляются в рамках глобального механизма COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации.
Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Задача COVAX заключается в том, чтобы до конца 2021 года распределить безопасные и эффективные вакцины между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. К COVAX на сегодняшний день присоединились около 170 государств.
По словам фон дер Ляйен, одна из целей COVAX - защитить "гуманитарных и медицинских работников во всем мире". "Мы призываем остальных (международных игроков - Ред.) быть столь же открытыми", в вопросах вакцинации, резюмировала она.
Глава ЕК: полностью привиты 4,1 процента жителей ЕС
Вместе с тем, по словам председателя Еврокомиссии в рамках европейского сообщества сделаны прививки с использованием 62 млн доз вакцины. В общей сложности 88 млн доз поступили в распоряжение Евросоюза.
"В целом, если посмотреть на количество людей, которые были полностью провакцинированы в Европе, то это 18,2 млн. Таким образом, 4,1 процента (населения - Ред.) уже получили две дозы", - отчиталась она.
Меркель - против запрета на экспорт
Ранее в Брюсселе высказывалось недовольство тем, что производители активно экспортируют вакцины из ЕС, а заказ Еврокомиссии выполняют крайне медленно.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 23 марта выступила против "общих запретов на экспорт вакцин" от коронавируса.
По словам главы правительства Германии, в рамках кампании вакцинации существуют международные взаимозависимости, и необходимо внимательно отслеживать имеющиеся цепочки поставок.
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Автор: Андрей Гурков