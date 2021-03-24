 ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок

С 1 декабря 2020 года по 25 марта Евросоюз экспортировал 77 млн доз вакцин, прививки сделаны с использованием 62 млн доз, заявила глава ЕК.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз экспортировал больше доз вакцин от коронавируса, чем использовал для прививок среди жителей стран ЕС. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которое она сделала на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем по итогам видеосаммита глав стран ЕС. Документ в четверг, 25 марта, приводит пресс-служба ЕК.

Так, по словам фон дер Ляйен, с 1 декабря 2020 года по 25 марта "общее количество вывезенных из Европейского Союза доз возросло до 77 млн".

"Это говорит о том, что Европа является регионом, который экспортирует больше всего вакцин во всем мире", - отметила она.

Поставки в рамках механизма COVAX

Председатель ЕК напомнила, что поставки, в частности, осуществляются в рамках глобального механизма COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации.

Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Задача COVAX заключается в том, чтобы до конца 2021 года распределить безопасные и эффективные вакцины между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. К COVAX на сегодняшний день присоединились около 170 государств.

По словам фон дер Ляйен, одна из целей COVAX - защитить "гуманитарных и медицинских работников во всем мире". "Мы призываем остальных (международных игроков - Ред.) быть столь же открытыми", в вопросах вакцинации, резюмировала она.

Глава ЕК: полностью привиты 4,1 процента жителей ЕС

Вместе с тем, по словам председателя Еврокомиссии в рамках европейского сообщества сделаны прививки с использованием 62 млн доз вакцины. В общей сложности 88 млн доз поступили в распоряжение Евросоюза.

"В целом, если посмотреть на количество людей, которые были полностью провакцинированы в Европе, то это 18,2 млн. Таким образом, 4,1 процента (населения - Ред.) уже получили две дозы", - отчиталась она.

Меркель - против запрета на экспорт

Ранее в Брюсселе высказывалось недовольство тем, что производители активно экспортируют вакцины из ЕС, а заказ Еврокомиссии выполняют крайне медленно.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 23 марта выступила против "общих запретов на экспорт вакцин" от коронавируса.

По словам главы правительства Германии, в рамках кампании вакцинации существуют международные взаимозависимости, и необходимо внимательно отслеживать имеющиеся цепочки поставок.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:01

В Еврокомиссии недовольны экспортом вакцин за пределы ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

В ЕС собираются ввести "зеленые пропуска" для привившихся  

Побочный эффект: есть вопросы к вакцине AstraZeneca, а что с допуском в ЕС Спутника V? DW Новости  

Также по теме

Weltspiegel 19.03.2021 | Corona | Impfstoff AstraZeneca, Europa

ЕС готовит ужесточение правил экспорта вакцины AstraZeneca 24.03.2021

Еврокомиссия хочет запретить вывоз вакцины AstraZeneca, которая производится на территории ЕС, в третьи страны. Эту меру могут принять из-за невыполнения обязательств шведско-британским концерном.

Deutschland | Nach Beratungen von Bund und Ländern | Bundeskanzlerin Angela Merkel | Pressekonferenz

Меркель выступает против запретов на экспорт вакцин от коронавируса 23.03.2021

По словам главы правительства ФРГ, в рамках кампании вакцинации существуют международные взаимозависимости, и необходимо внимательно отслеживать имеющиеся цепочки поставок.

Weltspiegel 19.03.2021 | Corona | Impfstoff AstraZeneca, Europa

Глава Еврокомиссии грозит AstraZeneca запретом на экспорт вакцины 20.03.2021

AstraZeneca сначала должна выполнить обязательства по поставкам в Европу, указала Урсула фон дер Ляйен. В первом квартале AstraZeneca поставила Европе лишь 30 процентов обещанного объема продукции.

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Беларуси возобновятся? Как оппозиция готовится ко Дню Воли  

Меркель отклонила требование о вотуме доверия канцлеру ФРГ  

Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно