Меркель настаивает на необходимости европейского производства вакцин для ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила о необходимости производства вакцин от коронавируса для стран ЕС на европейской территории. Выступая в четверг, 25 марта, с правительственным заявлением в бундестаге перед саммитом Евросоюза, глава немецкого правительства, в частности, указала, что Великобритания производит вакцины от COVID-19 для собственного населения на своей территории, а США не экспортирует препараты. Поэтому успех в преодолении кризиса в Европе в долгосрочной перспективе зависит от того, какое количество вакцины она сможет произвести на своих мощностях, подчеркнула Меркель.

Одновременно она подчеркнула необходимость обеспечения вакцинами от коронавируса других стран мира. Если не удастся это сделать, то человечество будет сталкиваться со все новыми мутациями вируса, заметила глава правительства.

Цель - предотвращение роста смертей

При этом решающей целью при принятии сдерживающих пандемию мер в ближайшие недели должно стать предотвращение роста летальных исходов, отметила далее Меркель. "Если при вопросе о дальнейших мерах локдаун на Пасху встретил положительный отклик только у реаниматологов, то можно понять, насколько они встревожены ситуацией", - заявила она.

Меркель также указала, что в палатах интенсивной терапии сейчас рискуют оказаться не только 90-летние, но и "50-, 60- и 70-летние". "И это люди, у которых впереди, предположительно, еще очень многие годы жизни", - подчеркнула она далее. Также глава кабинета министров ФРГ сослалась на оценки экспертов, считающих, что отдаленные последствия заражения коронавирусом будут проявляться примерно у 10 процентов инфицированных. "Это значит, что стоит бороться за каждого отдельного человека, пытаясь не допустить его заражение", - заявила Меркель и назвала это совместной задачей всех граждан на ближайшие недели.

Накануне Ангела Меркель отменила принятое двумя днями ранее решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников. Федеральные и земельные власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы, заявила она на пресс-конференции и признала, что решение об ужесточении мер на Пасху было неправильным. "Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность", - подчеркнула она и попросила "прощения у всех граждан".

Жесткий локдаун в Германии

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами. Так, в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить только медицинские маски или респираторы FFP2. С наступлением весны меры начали ослаблять. С 1 марта вновь открылись парикмахерские, с 8 марта - книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, постепенно возобновляют работу музеи и галереи.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, с момента проникновения в Германию обнаружен у 2,7 миллиона человек, из них более 75 тысяч скончались, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Вакцинация в ФРГ продолжается с конца декабря, более 4 процентов населения уже сделали обе требуемые прививки.

Во второй половине дня состоится саммит ЕС в формате видеоконференции, посвященный, прежде всего, европейской стратегии вакцинации от коронавируса. По данным на утро 25 марта, в Германии получили первую дозу вакцины 8,1 миллиона человек (около 9,8 процента жителей), а 3,6 миллиона (4,3 процента жителей) - обе необходимые дозы.

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