ООН: Планы по добыче углеводородов несовместимы с борьбой с глобальным потеплением

Национальные планы по добыче ископаемого топлива по-прежнему несовместимы с климатическими целями, изложенными в Парижском соглашении. Как указывается в докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP), опубликованном в среду, 20 октября, государства, подписавшие соглашение, несмотря на возросшие климатические амбиции и обязательства по нулевому выбросу СО2, по-прежнему планируют добывать до 2030 года более чем вдвое больше ископаемого топлива, чем фактически возможно для ограничения глобального потепления до 1,5 градусов.

"Правительства планируют объемы добычи, которые значительно превышают то, что мы можем безопасно сжечь", - говорит ведущий автор исследования, ученый Стокгольмского института окружающей среды Плой Ачакулвисут. По словам исследователя, к 2030 году правительства намерены добывать "примерно на 110 процентов больше ископаемого топлива, чем это было бы совместимо с ограничением потепления в пределах 1,5 градуса, и на 45 процентов больше, чем при ограничении температуры в пределах двух градусов".

В докладе содержатся обзоры по 15 ведущим странам-производителям, включая Германию, Индию, Китай, Россию, Саудовскую Аравию и США. По словам авторов доклада, "большинство правительств этих стран продолжают оказывать значительную политическую поддержку производству ископаемых видов топлива".

Окно возможностей закрывается

"Разрушительные последствия изменения климата у всех на виду. Еще есть время сдержать долгосрочное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия, но это окно возможностей быстро закрывается", - заявил исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

Принятое в 2015 году под эгидой ООН Парижское соглашение по климату провозглашает своей целью сокращение выбросов парниковых газов и недопущение повышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня, а также принятие мер для удержания потепления в пределах 1,5 градусов.

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