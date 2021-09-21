 Насколько ответственен Китай за изменение климата. Фактчекинг DW | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 28.09.2021

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Мир

Насколько ответственен Китай за изменение климата. Фактчекинг DW

Китай выбрасывает в атмосферу так много CO2, как ни одна другая страна мира. Напрашивается вывод, что Пекин несет наибольшую ответственность за изменение климата. Но все не так однозначно.

Земной шар в дыму от заводских труб и с этикеткой Сделано в Китае

"Китай - крупнейший разрушитель планеты", "Китай - худшая страна в том, что касается загрязнения атмосферы", "Китай виноват" - эти фразы постоянно звучат в соцсетях в любых дебатах об изменении климата. Но какую роль на самом деле играет Китай в этом процессе?

С 2008 года КНР занимает первое место в мире по ежегодным выбросам парниковых газов, почти вдвое опережая США. Согласно данным статистического портала Our World in Data, в работе которого участвуют эксперты Оксфордского университета, в 2019 году Пекин выбросил в атмосферу 10,2 млрд тонн CO2 (США - 5,3 млрд тонн), что составило почти 28 процентов общемировых выбросов.

Но одних лишь этих данных недостаточно, чтобы возложить на Китай особую вину за глобальное потепление."Если вы смотрите только на одну цифру, вы видите только одну сторону истории", - говорит Шила Рагхав, вице-президент по вопросам изменения климата экологической организации Conservation International со штаб-квартирой в США.

С другой точки зрения

Чтобы получить другое представление, стоит взглянуть на выбросы углекислого газа на душу населения. Здесь во главе списка страны Персидского залива и Карибского бассейна. США с приблизительно 16 тоннами на одного их жителя лишь на 14-м месте. На одного жителя КНР приходится почти в два раза меньше - 7,1 тонна, это 48-е место в данном рейтинге. И, кстати, меньше чем у России,которая с 11,51 тонны на душу населения занимает место в третьем десятке.

Инфографика: Выбросы CO2 по странам мира

Но и это не дает полной картины. Когда речь идет о диоксиде углерода, то важно знать, что этот газ может оставаться в атмосфере долгое время: его полное разложение занимает несколько сотен тысяч лет, отмечается в сообщении германского Федерального агентства по охране окружающей среды. Часть газа может поглощаться океанами или лесами довольно быстро. Тем не менее, согласно международному исследованию "Global Carbon Budget", в котором участвовал Робби Эндрю, ученый из Института исследований климата CICERO в Норвегии, около 40 процентов выбросов CO2 осталось в атмосфере с 1850 года.

"Исторические выбросы" имеют значение

Таким образом, чтобы понять причины антропогенного изменения климата, по словам обоих экспертов, важно взглянуть на так называемые "исторические выбросы". И здесь картина выглядит следующим образом: Поднебесная - по состоянию на 2019 год - хотя и занимает второе место по величине выбросов, но, если анализировать данные, начиная с 1750 года, то Китай с 220 миллиардами тонн выбросил CO2 почти в два раза меньше, чем США (410 миллиардов тонн). При этом Германия с 92 млрд тонн занимает четвертое место по историческим выбросам, уступая России и опережая Великобританию.

КНР начала производить значительные объемы CO2 гораздо позже, объясняет ситуацию Робби Эндрю. "Выбросы стали заметно больше только примерно с 2001 года, когда Китай присоединился к Всемирной торговой организации и тем самым получил доступ к мировым рынкам, что привело к продолжению экономического подъема. Но проблема с парниковыми газами в атмосфере возникла еще до того, как Китай вышел на сцену". Или, говоря другими словами, "на самом деле не Китай создал проблему".

Производитель против потребителя

Есть еще один аспект, который упускают при рассмотрении стандартной статистики, но который играет определенную роль в вопросе ответственности. Подумайте, сколько предметов, которыми вы владеете, носит этикетку "Сделано в Китае"? Чайник? Пластиковый стул? Ноутбук? Парниковые газы, которые были выброшены в атмосферу при их производстве, статистика относит к Китаю, а не на счет вашей страны. Хотя продуктом пользуетесь вы. Статистика обычно ведется по производителю, а не по потребителю.

Но часть глобализации заключается и в том, что страны передавали производственные процессы на аутсорсинг. Принимая это во внимание, картина меняется. Несколько примеров: в Германии в 2018 году баланс CO2 по потребительскому принципу был примерно на 14 процентов выше, чем по производственному, в США - на 6,3 процента.

Этикетка Сделано в Китае

Этикетка "Сделано в Китае"

Кстати, лидерами в таком случае будут Мальта и Швейцария - с 248 и 225 процентами превышения соответственно. Китай, с другой стороны, входит в число "экспортеров" CO2. Если скорректировать статистику выбросов для продуктов, отправляемых за границу, баланс CO2, приходящегося на долю Китая, уменьшается на 10 процентов.

Как объясняет Робби Эндрю, этот эффект был еще больше для Китая всего 15 лет назад. В середине 2000-х годов экспортные товары отвечали примерно за пятую часть китайских выбросов. Но эксперт ожидает, что для КНР данный показатель в будущем будет продолжать падать, поскольку "доля китайской экономики, работающей на экспорт, в ее общем объеме будет меньше".

Ранее в этом году трое ученых из исследовательских институтов ФРГ и Нидерландов предложили концепцию, согласно которой ответственность за выбросы CO2 должна быть распределена между потребителем и производителем в соответствии с экономической выгодой.

Мы рассматриваем все аспекты?

И поскольку мы говорим о глобализации, то стоит отметить еще и международные морские и воздушные перевозки, которые, как правило, не появляются в статистике отдельных государств, а подсчитываются отдельно. Таким образом, транспортировка вашего ноутбука не будет обременять бюджет CO2 ни в Китае, ни в вашей стране.

Итак, когда мы говорим об ответственности за изменения климата, может быть, не стоит делать упор только на национальных государствах? Транспорт дает значительную долю выбросов. В 2018 году морские перевозки были ответственны примерно за 2,9 процента выброса CO2. Доля гражданской авиации в 2019 году составила чуть более двух процентов.

Контейнеровоз в порту Шэньчжэня

Контейнеровоз в порту Шэньчжэня

Остается вопрос: когда дело доходит до ответственности за изменение климата, мы не слишком сосредоточены на парниковых газах? Нет, согласны оба эксперта, поскольку наибольшая доля вины в потеплении нашей планеты приходится именно на диоксид углерода. Тем не менее оба считают, что не следует игнорировать и роль других газов, когда речь идет о борьбе с изменением климата в будущем. Важную роль играет метан, который, среди прочего, образуется в сельском хозяйстве или может выделяться при фрекинге, а также при добыче нефти.

Вопрос об ответственности и вине очень сложен

Вернемся к самому началу. "Мы действительно не можем возлагать всю ответственность на Китай", - подводя итог, подчеркивает Шила Рагхав из Conservation International. Но Китай в качестве крупнейшего эмитента СО2 сегодня играет решающую роль в вопросе распределения ответственности в борьбе с глобальным потеплением.

Для Робби Эндрю ответственность за изменение климата не основывается только на голых цифрах. И здесь, полагает ученый, надо ответить на ряд вопросов: "Мог ли Китай развиваться по-другому? Как бы выглядел Китай, если бы он не использовал весь доступный уголь?" Или можно ли обвинить Китай в том, что он географически не имеет богатых возможностей использовать чистую гидроэнергетику? "Вопрос об ответственности и вине очень сложен", - заключает Эндрю. В конце концов, Китай поставил перед собой цель к 2060 году стать CO2-нейтральной страной.

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    Автор: Жаннетте Квинк, Виктор Вайц


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