США и Китай намерены совместно бороться в защиту климата

США и Китай намерены совместными усилиями бороться в защиту климата. Климатический кризис настоятельно необходимо решать со всей серьезностью, подчеркнули спецпредставитель США по климату Джон Керри и его китайский коллега Си Чжэньхуа в ходе встречи в Шанхае в субботу, 18 апреля.

Керри - первый член администрации президента США Джо Байдена, посетивший с визитом КНР. Он выразил надежду на то, что две страны, несмотря на политические разногласия, смогут сотрудничать друг с другом.

Две крупнейшие в мире экономики, на долю которых проходится почти половина мирового объема "парниковых газов", пообещали усилить принимаемые ими меры по борьбе с глобальным потеплением и содействовать успеху "многосторонних процессов", таких как Парижское соглашение по защите климата.

Виртуальный саммит по климату пройдет 22 - 23 апреля

Бывший госсекретарь США Джон Керри посетил Китай в рамках подготовки к организуемому США виртуальному саммиту по климату 22 - 23 апреля, на который приглашен и председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент США Байден объявил борьбу с глобальным потеплением одним из своих главных приоритетов. Его предшественник Дональд Трамп в 2015 году вывел США из Парижского соглашения по защите климата, превратив свою страну в аутсайдера в сфере политики в защиту климата. Байден сразу по приходе к власти объявил о восстановлении участия США в Парижском соглашении.

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