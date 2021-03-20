 США и Китай намерены совместно бороться в защиту климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США и Китай намерены совместно бороться в защиту климата

С климатическим кризисом нужно бороться со всей серьезностью, указали представители США и КНР на встрече в Шанхае. На долю двух стран приходится почти половина мирового объема "парниковых газов".

Спецпредставитель США по климату Джон Керри

Спецпредставитель США по климату Джон Керри

США и Китай намерены совместными усилиями бороться в защиту климата. Климатический кризис настоятельно необходимо решать со всей серьезностью, подчеркнули спецпредставитель США по климату Джон Керри и его китайский коллега Си Чжэньхуа в ходе встречи в Шанхае в субботу, 18 апреля.

Керри - первый член администрации президента США Джо Байдена, посетивший с визитом КНР. Он выразил надежду на то, что две страны, несмотря на политические разногласия, смогут сотрудничать друг с другом.

Две крупнейшие в мире экономики, на долю которых проходится почти половина мирового объема "парниковых газов", пообещали усилить принимаемые ими меры по борьбе с глобальным потеплением и содействовать успеху "многосторонних процессов", таких как Парижское соглашение по защите климата.

Виртуальный саммит по климату пройдет 22 - 23 апреля

Бывший госсекретарь США Джон Керри посетил Китай в рамках подготовки к организуемому США виртуальному саммиту по климату 22 - 23 апреля, на который приглашен и председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент США Байден объявил борьбу с глобальным потеплением одним из своих главных приоритетов. Его предшественник Дональд Трамп в 2015 году вывел США из Парижского соглашения по защите климата, превратив свою страну в аутсайдера в сфере политики в защиту климата. Байден сразу по приходе к власти объявил о восстановлении участия США в Парижском соглашении.

Смотрите также:

  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 13:11

Удар по российской энергетике или подарок: последствия защиты климата в ФРГ. DW Новости (20.09.2019)

Контекст

5 простых способов жить более экологично в 2021 году

Борьба с изменением климата, разумеется, требует решительных действий в глобальном масштабе. Но каждый может внести в общее дело и свою маленькую лепту. DW рассказывает как.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире? (08.10.2019)  

Падал черный снег, или Как жители Кузбасса страдают от грязного воздуха  

Также по теме

Ostesee-Pipeline Nordstream

В России не хотят декарбонизации ради защиты климата, но жизнь заставит 20.03.2021

Перспектива потери рынков сбыта и технологического отставания вынудит российскую экономику снижать свой углеродный след. Об этом говорили на конференции про "зеленую трансформацию".

Deutschland München Rauchende Schlote in der Morgendämmerung bei großer Kälte

США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату 19.02.2021

Генсек ООН Гутерриш назвал возвращение США к Парижскому соглашению ключевым моментом для защиты климата. Байден обещал сделать США ведущей страной в борьбе против глобального потепления.

Kohleausstieg-Betreiber von Kohlekraftwerken erhalten Milliardenentschaedigung

Пандемия привела к рекордному снижению выброса углекислого газа 11.12.2020

В 2020 году объем выброса вредных для климата эмиссий сократился на 7 процентов. Это более значительное снижение, чем в конце Второй мировой войны и во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Реклама

Самые читаемые

В Германии нашли в стене бесценную бутылку из-под пива  

ФСБ заявила о предотвращении "военного переворота" в Беларуси  

Скандал в Германии: бундесверовцы придумали, что делать с тампонами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW