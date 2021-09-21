Генсек ООН призвал мировое сообщество прекратить "войну против планеты"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество положить конец "войне против планеты". Всем странам необходимо взять на себя обязательство свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году, принять амбициозные планы в области климата и биоразнообразия, с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции и собирать 100 млрд долларов ежегодно на защиту климата, подчеркнул Гутерриш, выступая в ночь на вторник, 21 сентября, в Нью-Йорке, перед главами государств и правительств - участниками встречи ООН по климатическому кризису. О необходимости принять далеко идущие мерыГуттериш заявил за шесть недель до конференции ООН по изменению климата (COP26), которая состоится в ноябре в шотландском Глазго, напоминает агентство AFP.
В 2009 году наиболее развитые страны обязались к 2020 году увеличить до 100 млрд долларов в год средства, выделяемые для решения климатических проблем. Однако на минувшей неделе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что эта цель, вероятнее всего, не будет достигнута. В 2019 году на борьбу с глобальным потеплением удалось собрать чуть менее 80 млрд долларов.
Борьба с потеплением - одна из главных тем Генассамблеи ООН
Изменение климата станет одной из главных тем дискуссий участников 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 21 сентября. В числе других главных тем - растущая напряженность в отношениях между США и Китаем, кризис в Афганистане, борьба против пандемии COVID-19. В первый день, помимо Антониу Гутерриша, выступят председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, президент Ирана Эбрахим Раиси и бразильский лидер Жаир Болсонару.
Байден обратится к мировому сообществу впервые в качестве главы Белого дома. Как сообщил в кулуарах ООН представитель администрации США, американский президент объявит о кардинальной смене приоритетов в политике Вашингтона. "Мы закрываем главу о 20-летней войне и открываем новую главу более интенсивной дипломатии, объединяя союзников, партнеров и международные институты для решения серьезных проблем нашего времени", - цитирует его слова агентство dpa. В частности, от президента США, по словам его спецпредставителя по климату Джона Керри, ждут "хороших новостей" в вопросах финансирования борьбы с глобальным потеплением.
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Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская