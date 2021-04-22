Меркель призвала к большей солидарности в борьбе с глобальным потеплением

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала страны к большей солидарности в борьбе со всемирным потеплением. Такое заявление она сделала в четверг, 6 мая, в рамках 12-го Петерсбергского диалога по климату. "В интересах будущих поколений во всем мире очень важно, чтобы мы действовали быстро и решительно для смягчения драматических последствий глобального потепления", - подчеркнула глава германского правительства.

Подготовка к Конференции ООН в Глазго

В этом году встреча в виртуальном формате с участием представителей около 40 стран рассматривалась в первую очередь как подготовка к Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. Для Меркель это было последнее выступление в должности канцлера на международной встрече по климату. Именно она 11 лет назад предложила подобный формат обсуждения экологических проблем.

К 2045 году Германия должна стать климатически нейтральной

Выступая перед представителями порядка 40 стран, канцлер ФРГ в очередной раз озвучила цели, которые накануне, 5 мая, были обозначены в диалоге Меркель с министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свеньей Шульце (Svenja Schulze), а также с министром финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Так, к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться в ФРГ на 65 процентов по сравнению с 1990 годом. Кроме того, к 2045 году Германия должна стать климатически нейтральной (то есть выйти на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу СО2).

К указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями, должно быть полностью компенсировано за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий. Новый закон о климате также подразумевает приведение отраслевых показателей для отдельных секторов экономики в соответствие с более жесткими целевыми показателями выбросов.

ФРГ организовала первый диалог по климату в 2010 году

Канцлер ФРГ также заявила о своей поддержке "справедливого вклада" Германии в международное финансирование экологических проектов. Вместе с тем в своей речи она не обозначила никаких новых финансовых обязательств, сославшись на предстоящие переговоры в Глазго. Несмотря на бремя пандемии, "нельзя допустить ослабления международной ответственности", подчеркнула далее Меркель.

В 2010 году Германия организовала первый диалог по климату в Петерсберге под Бонном. Федеральный канцлер тогда взяла на себя инициативу по приданию нового импульса забуксовавшему диалогу после Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене.

Смотрите также: