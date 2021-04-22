Меркель призвала к большей солидарности в борьбе с глобальным потеплением

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала страны к большей солидарности в борьбе со всемирным потеплением. Такое заявление она сделала в четверг, 6 мая, в рамках 12-го Петерсбергского диалога по климату. "В интересах будущих поколений во всем мире очень важно, чтобы мы действовали быстро и решительно для смягчения драматических последствий глобального потепления", - подчеркнула глава германского правительства.
Подготовка к Конференции ООН в Глазго
В этом году встреча в виртуальном формате с участием представителей около 40 стран рассматривалась в первую очередь как подготовка к Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. Для Меркель это было последнее выступление в должности канцлера на международной встрече по климату. Именно она 11 лет назад предложила подобный формат обсуждения экологических проблем.
К 2045 году Германия должна стать климатически нейтральной
Выступая перед представителями порядка 40 стран, канцлер ФРГ в очередной раз озвучила цели, которые накануне, 5 мая, были обозначены в диалоге Меркель с министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свеньей Шульце (Svenja Schulze), а также с министром финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Так, к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться в ФРГ на 65 процентов по сравнению с 1990 годом. Кроме того, к 2045 году Германия должна стать климатически нейтральной (то есть выйти на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу СО2).
К указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями, должно быть полностью компенсировано за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий. Новый закон о климате также подразумевает приведение отраслевых показателей для отдельных секторов экономики в соответствие с более жесткими целевыми показателями выбросов.
ФРГ организовала первый диалог по климату в 2010 году
Канцлер ФРГ также заявила о своей поддержке "справедливого вклада" Германии в международное финансирование экологических проектов. Вместе с тем в своей речи она не обозначила никаких новых финансовых обязательств, сославшись на предстоящие переговоры в Глазго. Несмотря на бремя пандемии, "нельзя допустить ослабления международной ответственности", подчеркнула далее Меркель.
В 2010 году Германия организовала первый диалог по климату в Петерсберге под Бонном. Федеральный канцлер тогда взяла на себя инициативу по приданию нового импульса забуксовавшему диалогу после Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене.
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Закрытие угольных электростанций
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Развитие возобновляемой энергетики
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Введение сертификатов на выбросы CO2
Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.
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Повышение цен на топливо
Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.
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Стимулирование электромобильности
Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.
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Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года
Увеличение налога на авиабилеты
Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.
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Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года
Налоговые льготы железной дороге
Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.
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Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года
Запрет дизельного отопления домов
Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.
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Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года
Поддержка энергосберегающего жилья
Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.
Автор: Андрей Гурков