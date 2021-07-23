 ″Нафтогаз Украины″ и немецкий RWE подписали меморандум о водородных проектах | Новости из Германии об Украине | DW | 22.08.2021

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Украина

"Нафтогаз Украины" и немецкий RWE подписали меморандум о водородных проектах

Компании проанализируют возможности сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода. Рабочие группы двух компаний начнут совместную работу в течение следующего месяца.

Штаб-квартира Нафтогаза в Киеве

"Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading в день визита в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) договорились сотрудничать в сфере развития водородных проектов. Руководства двух компаний в воскресенье, 22 августа, подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщил "Нафтогазе". Рабочие группы двух компаний начнут совместную работу уже в течение следующего месяца.

"Нафтогаз" и RWE Supply & Trading договорились проанализировать возможности сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине. Речь идет, в частности, о развитии проектов по производству и хранению "зеленого" водорода и аммиака в Украине и их импорту в Германию, отметили в "Нафтогазе".

"Нафтогаз" и RWE также договорились сотрудничать в сфере изучения коммерческих возможностей для продажи украинского "зеленого" водорода на европейских рынках, сосредоточив внимание на основных рынках RWE. Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко убежден, что у Украины есть "большой потенциал для развития водородной экономики в сотрудничестве с Германией".

Водород как стратегический приоритет

"Мы считаем "зеленый" водород стратегическим приоритетом, и мы рады работать над этим совместно с RWE, нашим надежным партнером в торговле и поставках природного газа", - сказал Витренко. Со своей стороны член правления RWE Supply & Trading Ульф Керстин (Ulf Kerstin) отметил, что водород будет играть ключевую роль в декарбонизации промышленности, поскольку не все можно электрифицировать с помощью возобновляемой энергии.

Возможность экспорта Украиной водорода в страны ЕС, в том числе в Германию, обсуждается в связи с тем, что Россия уже в этом году планирует запустить газопровод "Северный поток-2", который позволит "Газпрому" полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы и поставлять газ в страны Евросоюза в обход Украины.

Директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон сказал, что Украина могла бы стать поставщиком водорода в Евросоюз, но пока такая возможность лишь изучается и начать прокачку водорода через газотранспортную систему Украины в ближайшие два-три года невозможно. "Водород - это будущее, но это не будущее ближайших двух-трех лет, когда мы должны думать о транзите, потому что у нас транзит только до конца 2024 года", - пояснил он.

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    Автор: Андрей Гурков


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