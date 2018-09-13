Экоактивисты на западе Германии пытались захватить экскаватор на угольном карьере

Экоактивисты провели в воскресенье, 30 августа, акцию протеста против расширения угольного карьера Гарцвайлер-2 в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия неподалеку от Ахена. Около 3000 человек, по данным организаторов, встали живым кольцом вокруг деревни Лютцерат. Полиция сообщила о примерно 1000 человек.

Участники акции, среди которых были представители экологического движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future) и радикального движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion), выступали против сноса пяти деревень, который планирует энергетический концерн RWE, владеющий угольным карьером, для расширения добычи бурого угля. В акции принимала участие сопредседатель российской активистской группы "Экозащита!" Александра Королева, которая в декабре 2019 года получила политическое убежище в Германии.

Демонстрация вокруг деревни прошла мирно. Полиция вмешалась после того, как отдельные активисты залезли на ковш экскаватора на территории карьера. Это вызвало столкновения с сотрудниками службы безопасности компании RWE. Активисты обвинили охранников в том, что они применили насилие в отношении участников акции.

В свою очередь, представитель энергетического концерна, напротив, обвинил протестующих в насилии в отношении сотрудников и несанкционированной фото- и видеосъемке. Были задержаны несколько человек.

Компания утверждает, что снос деревень – это часть угольного компромисса между федеральным правительством и правительствами федеральных земель. ФРГ планирует окончательно отказаться от использования бурого и каменного угля в 2038 году.

Экоактивисты считают, что этот компромиcc, достигнутый в 2019 году устарел. "Жертвовать деревнями с их старыми церквями, школами, плодородными полями ради огромного угольного карьера в разгар климатического кризиса - непростительная ошибка", - считает представитель Greenpeace Бастиан Нойвирт (Bastian Neuwirth).

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