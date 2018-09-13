 Экоактивисты на западе Германии пытались захватить экскаватор на угольном карьере | Новости из Германии о Германии | DW | 30.08.2020

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Германия

Экоактивисты на западе Германии пытались захватить экскаватор на угольном карьере

До 3000 человек приняли участие в акции на западе Германии против расширения добычи угля и сноса близлежащих деревень.

Демонстрация против расширения добычи угля на западе Германии

Демонстрация против расширения добычи угля на западе Германии

Экоактивисты провели в воскресенье, 30 августа, акцию протеста против расширения угольного карьера Гарцвайлер-2 в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия неподалеку от Ахена. Около 3000 человек, по данным организаторов, встали живым кольцом вокруг деревни Лютцерат. Полиция сообщила о примерно 1000 человек.

Участники акции, среди которых были представители экологического движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future) и радикального движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion), выступали против сноса пяти деревень, который планирует энергетический концерн RWE, владеющий угольным карьером, для расширения добычи бурого угля. В акции принимала участие сопредседатель российской активистской группы "Экозащита!" Александра Королева, которая в декабре 2019 года получила политическое убежище в Германии.

Демонстрация вокруг деревни прошла мирно. Полиция вмешалась после того, как отдельные активисты залезли на ковш экскаватора на территории карьера. Это вызвало столкновения с сотрудниками службы безопасности компании RWE. Активисты обвинили охранников в том, что они применили насилие в отношении участников акции.

В свою очередь, представитель энергетического концерна, напротив, обвинил протестующих в насилии в отношении сотрудников и несанкционированной фото- и видеосъемке. Были задержаны несколько человек.

Компания утверждает, что снос деревень – это часть угольного компромисса между федеральным правительством и правительствами федеральных земель. ФРГ планирует окончательно отказаться от использования бурого и каменного угля в 2038 году.

Экоактивисты считают, что этот компромиcc, достигнутый в 2019 году устарел. "Жертвовать деревнями с их старыми церквями, школами, плодородными полями ради огромного угольного карьера в разгар климатического кризиса - непростительная ошибка", - считает представитель Greenpeace Бастиан Нойвирт (Bastian Neuwirth).

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    Добыча угля уже много лет вызывает ожесточенные споры, как из-за загрязнения воздуха угольными электростанциями, так и из-за того, что для добычи угля открытым способом понижают уровень грунтовых вод. Акцией протеста, проведенной в январе 2019 года в Роммельскирхене на западе ФРГ, экологические активисты добиваются завершения угледобычи в Германии.

  • Акция протеста в Хамбахском лесу против вырубки деревьев

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Защитники Хамбахского леса

    Широкую известность в ФРГ и за ее пределами в 2018 году получили массовые протесты против вырубки Хамбахского леса, за счет которого концерн RWE планировал расширить угольный разрез Хамбах. Протесты привели к тому, что суд в Кельне временно запретил вырубку деревьев до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по жалобе экологической организации BUND.

  • Роторный экскаватор в угольном карьере

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Спорный Гарцвайлер

    Угольный разрез Гарцвайлер возник в 1983 году на Западе Германии. Вокруг него постоянно разгорались споры, в том числе из-за того, что в ходе его расширения сносили целые населенные пункты. Наряду с экологическими вопросами это - второй важный пункт критики у противников угледобычи.

  • Пустой дом в деревне Керпен-Манхайм

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Деревни-призраки

    И в наши дни продолжают исчезать деревни, на месте которых появляются угольные карьеры. Вскоре такая участь постигнет местечко Керпен-Манхайм всего в 20 километрах от Кельна. В деревне уже практически не осталось жителей, большинство из них переселили. В 2022 году здесь начнется добыча угля.

  • снос церкви Святого Ламберта в Иммерате

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Церковь уступает место угольному карьеру

    Жертвами добычи угля становятся и памятники архитектуры. В 2018 году вслед за всей деревней Иммерат была снесена действовавшая церковь Святого Ламберта, построенная в 1891 году в неороманском стиле. Сделано это было для расширения угольного разреза Гарцвайлер-2, расположенного неподалеку от Ахена на западе страны.

  • Снос деревни Иммерат на западе Германии

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Место жительства сменили 40 тысяч человек

    Снос деревни Иммерат и переселение ее жителей освещалось в немецких СМИ значительно шире, чем другие подобные случаи. Однако, по данным экологической организации BUND, только в Северном Рейне - Вестфалии в ходе расширения угольных разрезов были переселены около 40 тысяч человек.

  • Церковь на автомобильной платформе

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Церковь переезжает на новое место

    Больше повезло церкви в саксонской деревне Хойерсдорф. Построенное 750 лет назад здание в 2008 году перевезли в соседний городок Борна. На своем пути церковь длиной 14, шириной 8,9, высотой 19 метров и весом 600 тонн преодолела два моста и два железнодорожных переезда.

  • Роторный экскаватор и ветряные электрогенераторы на заднем плане

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    На смену старым приходят новые технологии

    В производстве электричества место угля, нефти и атома постепенно занимают возобновляемые источники. Из них в 2018 году в Германии было выработано более 40 процентов электроэнергии. В альтернативной энергетике в стране занято около 280 тысяч человек.

  • Мужчина катается на гидроцикле на озере

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Озера вместо карьеров

    Так может выглядеть будущее. В Восточной Германии многие бывшие угольные карьеры затоплены и превращены в зоны отдыха. В ближайшие годы в регионе Лаузиц появится самая крупная в Европе сеть связанных друг с другом озер, что наверняка порадует любителей водных видов спорта.

    Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща


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