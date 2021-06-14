 ″Большая семерка″ обязалась отказаться от угольной электроэнергии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.05.2022

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Мир

"Большая семерка" обязалась отказаться от угольной электроэнергии

Страны G7 на встрече в Берлине договорились декарбонизировать энергетический сектор к 2035 году.

Встреча министров по вопросам климата и окружающей среды государств G7 в Берлине 27 мая 2022 года

Встреча министров по вопросам климата и окружающей среды государств G7 в Берлине

"Большая семерка" (G7) - группа семи ведущих промышленно развитых стран мира - официально обязалась прекратить производство электроэнергии с использованием угля. По итогам встречи министров по вопросам климата и окружающей среды государств G7 в Берлине в пятницу, 27 мая, страны впервые договорились к 2035 году обеспечить производство электроэнергии без выбросов двуокиси углерода, причиняющих вред окружающей среде.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), одновременно занимающий должность вице-канцлера Германии, назвал это обязательство "мощным сигналом для большей защиты климата". В итоговой декларации участники встречи также пообещали ставить перед собой более честолюбивые климатические цели и к 2025 году удвоить размер соответствующей финансовой помощи для бедных государств, сообщил Хабек. Хотя глобальное потепление уже невозможно отменить, теперь задача состоит в том, чтобы его замедлить, сказал заместитель главы правительства Германии.

Председательство Германии в G7

В свою очередь министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке (Steffi Lemke) отметила, что трехдневная встреча в столице ФРГ была "успешной для защиты климата, сохранения природы, а также охраны окружающей среды".

Германия в 2022 году председательствует в "Большой семерке", в состав которой входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) ранее заявляла, что намерена сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов во время этого председательства.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


Смотреть видео 02:14

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