Климатическая конференции ООН приняла компромиссное соглашение

Участники климатической конференции ООН (COP26) в Глазго в среду, 13 ноября, приняли итоговое соглашение. Государства договорились скорректировать национальные климатические цели уже к концу 2022 года - на три года раньше, чем планировалось ранее. Кроме того, участники встречи согласились с задачей ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Компромисс по отказу от угля

Итоговое соглашение содержит более мягкие формулировки по сравнению с запланированными. Так, первочально планировалось, что в нем будет указана необходимость отказываться от использования угля. Однако Индия и Китай, выступили против. В итоге формулировку смягчили: в документе говорится о что следует "постепенно сокращать" использование угольных электростанций.

Комментируя этот пункт, федеральный министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце (Svenja Schulze) отметила что, хотя она "хотела бы более однозначной формулировки по углю", тем не менее, это означает, что "сейчас во всем мире начнется отказ от его использования".

Неоднозначные реакции на итоги конференции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает конференцию ООН по климату успешной.

"Достигнутое соглашение - большой шаг вперед. Мы получили первое в мире международное соглашение, в котором говорится о необходимости сокращать использование угля. Также у нас есть дорожная карта, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами", - заявил он.

По мнению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), COP26 показала, что эра субсидирования ископаемого топлива заканчивается. "COP26 отправляет ясный сигнал о том, что эпоха субсидирования ископаемых энергоресурсов, а также - сжигаемого без улавливания углерода угля подошла к концу", - указала она в заявлении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал итоговый документ компромиссным, а договоренности по климату недостаточными. "Битва за климат - это битва за наши жизни, и эта битва должна быть выиграна", - сообщил он в Twitter.

В свою очередь федеральный министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) выразил разочарование тем, что конференция не дала удовлетворительных ответов на вопросы защиты бедных стран от последствия изменения климата. "С точки зрения развивающихся стран, результаты абсолютно недостаточны, слишком малы и слишком медлительны. Нам нужно наращивать темп. Многие развивающиеся страны не могут больше терять время, для них изменение климата давно стало горькой реальностью",- заявил политик изданиям медиагруппы Funke.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг в очередной раз заявила, что переговоры на Всемирной конференции по климату были простым сотрясанием воздуха. "Настоящая работа продолжается за пределами этих залов, - написала она в Twitter - И мы никогда не сдадимся, никогда".

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