ОЭСР ухудшила прогноз для мировой экономики на 2024 год

На фоне ужесточения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира и менее существенного восстановления китайской экономики после пандемии COVID-19, чем ожидалось, рост мировой экономики в 2024 году окажется более слабым, чем в текущем году. Такой прогноз обнародовала во вторник, 19 сентября, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Ожидается, что в 2023 году рост мировой экономики составит 3 процента, а в 2024 году замедлится до 2,7 процента", - говорится в документе. Таким образом, по сравнению с июньским прогнозом организации ожидание роста глобального ВВП в текущем году было повышено на 0,3 процентных пункта. В то же время ожидание роста на 2024 год было понижено на 0,2 процентных пункта.

При этом в ОЭСР полагают, что непропорционально крупная доля роста глобального ВВП в 2023-2024 годах придется на Азию, несмотря на более слабое, чем ожидалось, восстановление экономики Китая.

ОЭСР о темпах инфляции

В первой половине 2023 года во многих странах продолжилось сокращение темпов инфляции, обусловленное снижением цен на продовольствие и энергоносители, констатируют эксперты ОЭСР. Однако базовая инфляция - то есть инфляция без учета наиболее волатильных компонентов, таких как энергоносители и продовольствие, - существенно не замедлилась. Она по-прежнему значительно превышает целевые показатели центральных банков, говорится в докладе. Основной риск заключается в том, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем ожидалось, предупреждают авторы. Это приведет к необходимости дальнейшего ужесточения процентных ставок или более длительного периода их повышения, указывают эксперты.

Прогнозы ОЭСР по Германии

Прогноз развития экономики Германии на 2023 год ухудшился. Если в июне эксперты ОЭСР ожидали стагнацию, то в актуальном докладе речь идет уже о сокращении ВВП ФРГ на 0,2 процента. Что касается еврозоны в целом, то в отношении нее ОЭСР скорректировала предыдущий прогноз на 0,3 процентных пункта в сторону ухудшения. По ее оценке, рост совокупного ВВП здесь составит 0,6 процента. При этом особенно заметно ухудшение прогнозов для Германии и Италии.

В будущем году в ОЭСР ожидают роста германского ВВП на 0,9 процента, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем указывалось в июньском докладе.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал актуальный прогноз ОЭСР для его страны "сигналом" всем политикам. Планы, связанные со стимулированием инвестиций, инноваций и роста экономики, нужно реализовать "быстро и всеобъемлюще", заявил он.

Улучшение прогнозов для России

Что касается России, то прогноз по развитию ее экономики в 2023 году был улучшен. После ожидавшегося в июне падения ВВП на 1,5 процента эксперты прогнозируют рост этого показателя на 0,8 процента. Прогноз на 2024 год также был улучшен: с падения на 0,4 процента, по июньским оценкам, до роста на 0,9 процента.

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