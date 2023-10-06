Немцы стали меньше откладывать на старость

Выросшие в последнее время цены на продукты и энергоносители оказывают большое давление на немцев. Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения YouGov по поручению страховой компании Axa, с начала войны в Украине и роста инфляции в Германии около трети (32 процента) респондентов стали меньше, чем раньше, рассчитывать на пенсионные накопления. Более половины (59 процентов) признались, что хотели бы принять больше мер для обеспечения стабильности в старости, но не могут себе этого позволить с финансовой точки зрения. А около трети заявили, что вообще не откладывают деньги на пенсию.

В то же время 9 процентов опрошенных рассказали, что вкладывают в частное пенсионное обеспечение более 400 евро ежемесячно. 10 процентов откладывают от 200 до 300 евро в месяц. 15 процентов - от 100 до 200 евро, и столько же - менее 100 евро в месяц.

На политику надежды нет

Надежды на то, что политики вскоре решат проблему пенсионного обеспечения, невелики. В сентябре более двух третей (67 процентов) опрошенных заявили, что потеряли доверие к политике в этом вопросе. Среди них больше всего разочарования высказали люди старше 55 лет - 72 процента.

К комплексной реформе частного пенсионного обеспечения уже много лет призывают защитники прав потребителей. Комиссия, созданная федеральным правительством, представила летом предложения по этому поводу. Ожидается, что в будущем гражданам будут предложены планы частного пенсионного накопления с более приемлемыми условиями и с более высокой доходностью.

Каждый третий немец сократил выплаты в частные пенсионные фонды Фото: picture-alliance/dpa

В Германии с каждым годом становится все больше людей пенсионного возраста. В 2021 году в ФРГ насчитывалось чуть больше 21 миллионов пенсионеров. Сюда входит около 4 млн человек, которые получают выплаты из частных пенсионных фондов или пенсию по потере кормильца. Из общего числа граждан ФРГ - около 82 миллионов человек - примерно четверть получают пенсию из фонда обязательного пенсионного страхования. Наибольшая доля выплат по обязательному пенсионному страхованию приходится на пенсии по старости - около 18,5 млн пенсий.

По данным на 2020 год, больше всего пенсионеров проживало в федеральной земле Саксония-Анхальт - 32,1 процента, за ней следуют Тюрингия - 31,3 процента, Мекленбург - Передняя Померания - 31,1 процента, Саксония - 30,6 процента и Бранденбург - 29,4 процента. Меньше всего пенсионеров проживало в Гамбурге и Берлине - 18,5 и 20,7 процента соответственно. Такие данные приводит немецкий фонд пенсионного страхования Deutsche Rentenversicherung.

Сколько получают пенсионеры в ФРГ

В 2031 году в Германии выйти на пенсию можно будет в 67 лет. Расчет пенсии в ФРГ - довольно сложное дело. Учитывается не только трудовой стаж и размер отчислений, но и возраст выходящего на пенсию, период учебы, наличие детей, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии и прочие жизненные обстоятельства. Все данные пересчитываются в так называемые "пенсионные баллы", а потом - в соответствующие конкретные суммы.

Ежемесячные пенсионные отчисления работника на государственное пенсионное страхование составляют 18,6 процента зарплаты до налогов, половину этой суммы отчисляет работодатель. Какая пенсия получается в среднем в итоге?

После 45 лет страхования средняя государственная пенсия по всей стране составляет 1543 евро в месяц, приводит информационное агентство RND выдержки из ответа министерства труда на запрос фракции Левой партии. При этом между восточными и западными землями существуют различия. Так, по состоянию на декабрь 2022 года пенсионеры на западе Германии получали 1605 евро в месяц, а на востоке - 1403 евро.

Больше всего денег получают пенсионеры земли Северный Рейн - Вестфалия: 1845 евро в месяц. В Нижней Саксонии, напротив, пенсия самая низкая - в среднем 1267 евро в месяц. Как сообщило Федеральное агентство по труду, с июля этого года пенсии в восточных землях выросли на 5,86 процента, а в западных землях - на 4,39 процента.

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