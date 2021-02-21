 Экономисты ожидают роста ВВП Германии в 2021 году на 3,7 процента | Экономические новости из Германии | DW | 12.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Экономисты ожидают роста ВВП Германии в 2021 году на 3,7 процента

ВВП Германии вырастет на 3,7 процента, отчасти компенсировав почти 5-процентное падение 2020 года, прогнозируют аналитики IWH.

Люди в масках в магазине в Мюнхене (фото из архива)

Экономика Германии начнет заметное восстановление в текущем году. ВВП страны вырастет на 3,7 процента, говорится в прогнозе Института экономических исследований (IWH) в Галле, обнародованном в четверг, 11 марта.

В первом квартале 2021 года продолжится падение экономических показателей в связи с локдауном, но экономисты рассчитывают на постепенное снятие ограничений в скором времени. "В пользу резкого восстановления спроса говорит то, что располагаемые доходы домохозяйств в целом остались стабильными, в том числе благодаря мерам государственной поддержки", - отметил вице-президент IWH Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller).

В 2022 году экономический рост в ФРГ продолжится, полагают эксперты института. По прогнозу IWH, в следующем году он составит еще 3,6 процента.

Восстановление экономики Германии

После падения ВВП на 4,9 процента в 2020 году специалисты довольно оптимистично оценивают скорость восстановления немецкой экономики. Так, Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) в январе представило прогноз роста ВВП ФРГ на 3,5 процента.

Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ в начале года также исходил из показателя в 3,7 процента. Хотя в связи с сохраняющимся локдауном "Совет мудрецов" заявил в конце февраля о возможной корректировке прогноза в сторону понижения, возможно, даже ниже 3 процентов.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:30

130 миллиардов евро помощи выделили для экономики и семей власти ФРГ

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с медицинскими масками в Германии - депутаты от блока Меркель брали откаты  

Почему Германия продлевает локдаун  

Также по теме

Deutschland ICoronavirus - ZF Friedrichshafen

"Совет мудрецов" понизит прогноз роста экономики Германии 21.02.2021

Введение погранконтроля и невозможность возобновить работу из-за локдауна могут помешать экономике ФРГ вырасти более чем на 3 процента, предупредил "Совет мудрецов".

Symbolbild | Deutschland | Coronavirus | Lockdown

Немецкие эксперты понизили прогноз роста экономики Германии 05.01.2021

Немецкий институт экономических исследований ожидает в начале нынешнего года падение ВВП страны более чем на 2 процента. Продление локдауна замедлит восстановление, предостерегает другой институт.

Emden: Auto Export

В Германии ожидают восстановления экономики к концу 2021 года 01.07.2020

Институт экономических исследований ifo прогнозирует значительный рост ВВП в Германии во втором полугодии 2020 года и в 2021 году.

Реклама

Самые читаемые

В Украине приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма  

Разбор обвинений Nexta: помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко  

Почему песню от Беларуси не допустили на "Евровидение"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно