"Совет мудрецов" понизит прогноз роста экономики Германии

Прогноз развития экономики Германии на текущий год будет скорректирован в сторону понижения. Об этом председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемого "Совета мудрецов") Ларс Фельд (Lars Feld) рассказал информагентству dpa в воскресенье, 21 февраля.

Обнародованный в ноябре прогноз предполагал рост ВВП Германии на 3,7 процента. Теперь же эксперты считают, что этот показатель может не упасть ниже трех процентов, лишь если удастся избежать дальнейшего введения контроля на границах республики, а компании начнут возобновлять деятельность после локдауна. Дальнейшее распространение вариантов мутирующего коронавируса SARS-CoV-2 грозит привести к третьей волне пандемии, что превратит любые прогнозы в "макулатуру", подчеркнул Фельд. "Совет мудрецов" представит новый прогноз в марте.

При этом обрабатывающая и строительная отрасли по-прежнему находятся в относительно хорошем состоянии, отметил эксперт. Но расширение пограничного контроля грозит нарушить производственные цепочки, предупредил он.

Распространение коронавируса в мире

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 111 млн жителей планеты, свыше 2,4 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, около 67 млн выздоровели. Страны проводят вакцинацию населения. Больше всего подтвержденных заражений (свыше 28 млн) и летальных исходов (более 509 тысяч) приходится на США. В Германии с момента проникновения вируса в страну обнаружено более 2,37 млн заражений, около 68 тысяч пациентов скончались, более 2,17 млн выздоровели.

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