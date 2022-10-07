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Министерство финансов ГерманииФото: Jürgen Ritter/imago images
Экономика и бизнесГермания

ФРГ готовит защиту от высоких цен на энергоносители

Виталий Кропман
1 ч. назад

Средства из Фонда экономической стабильности будут использоваться для финансирования запланированных ограничений цены на газ, а также для помощи поставщикам энергии.

https://www.dw.com/ru/berlin-zapuskaet-mehanizm-zasity-ot-vysokih-cen-na-energonositeli/a-63369566

Федеральное правительство запускает мезанизм, призванный облегчить финансовую нагрузку на граждан и бизнес в условиях высоких цен на энергоносители. Согласно проекту, с которым в пятницу, 7 октября, ознакомилось агентство dpa, федеральное министерство финансов должно получить разрешение на заимствование 200 млрд евро для Фонда экономической стабильности (WSF).

Средства WSF будут использоваться для финансирования запланированных ограничений цены на газ, а также для помощи испытывающим финансовые трудности поставщикам энергии, вынужденным из-за действий России закупать газ на рынках по более высоким ценам.

WSF был создан в Германии в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, и использовался ля спасения более крупных компаний, таких как Lufthansa.  В настоящее время принято решение возродить его к жизни. Объем выделяемых средств - 200 млрд. евро - является "значительным", но пропорциональным размеру и возможностям национальной экономики, указывается в проекте.

Смотрите также:

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