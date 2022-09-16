Опрос: Каждый третий немец обеспокоен счетом за энергию

Война в Украине спровоцировала глубокий энергетический кризис в Европе. Согласно опросу, почти 40 процентов жителей Германии полагают, что им не расплатиться за энергию предстоящей зимой.

В Германии на фоне резкого роста цен на энергоносители более чем каждый третий житель (39 процентов) опасается, что предстоящей зимой не сможет расплатиться за энергию или что ему удастся сделать это лишь с большим трудом. Самую сильную обеспокоенность испытывают семьи с небольшими доходами и молодежь, следует из обнародованных в пятницу, 16 сентября, результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ARD.

Проблем, вызванных оплатой счетов за энергию, ожидают 58 процентов респондентов из домохозяйств с доходами ниже 1500 евро в месяц и 47 процентов - с доходами от 1500 до 3500 евро. Мнения, что высокие цены на энергию станут зимой серьезной проблемой, придерживается каждый второй участник опроса в возрасте до 35 лет.

Кроме того, 83 процента опрошенных считают, что резкий рост цен на газ и электроэнергию приведет к сокращению рабочих мест, причем страх лишиться работы присутствует у сторонников всех политических партий и представителей всех возрастных групп в Германии. В то же время большинство немцев (59 процентов) полагают, что зимой не будет перебоев с электро- и газоснабжением. Негативного сценария ожидают 36 процентов респондентов.

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